Estos son los acuerdos del último Consejo de Gobierno del año de la Junta

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este viernes la aprobación de varios proyectos en Consejo de Gobierno, entre los ... que destaca el del Elysium City en Castilblanco, y la declaración como Proyecto de Interés Autonómico, PREMIA, del proyecto de la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo.

También se ha aprobado la contratación de la obra de construcción del segundo tramo de la ronda sureste de Cáceres, en la que se invertirá 19,9 millones; así como la contratación del proyecto para la segunda fase del hospital de Cáceres, un primer paso que contará con un presupuesto de tres millones de euros. La segunda fase al completo supondrá una inversión de 70 millones. Asimismo, el presidente ha anunciado que se han autorizado las obras para las reformas de los pabellones de Suerte de Saavedra de Badajoz.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio para ayudas para la rehabilitación en materia energética de viviendas privadas dañadas por la borrasca Efraín. Hay un presupuesto de cuatro millones de euros y se estima que podrán beneficiarse de la medida 150 viviendas de 54 localidades.

Además, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2023. Serán 1.655 plazas: 435 para Administración General, 509 en Educación y 711 en Sanidad.

Balance de 2022

A continuación, ha realizado su balance de 2022. Ha comenzado con la parte económica, destacando dos datos: que la región cuenta con 10.000 parados menos que al inicio de año, y que las empresas extremeñas han generado casi 3.000 millones de euros en exportaciones, «una cifra impensable hace años».

Después, ha querido lanzar un mensaje en clave futbolística: Extremadura está jugando un partido y está en plena remontada. Por ello, ha defendido la nueva Ley de Minas, la Ley de Medidas y la propuesta de ley para legalizar Valdecañas. Además, ha asegurado que el Ejecutivo no para de recibir nuevos proyectos. «Tenemos dos proyectos de alto standing de hoteles de cinco estrellas. La ruralidad como concepto de atracción turística tiene cada día más gancho», ha dicho. «Desde que comenzaron las navidades, no ha habido ni un solo día en el que no hayamos recibido un nuevo proyecto», ha añadido posteriormente.

Ha resaltado que la nueva planificación energética, unida al clima de la región, la están convirtiendo en una importante generadora de energías renovables. También se ha referido a otros temas como el turismo, el tren, a la nueva política agraria comunitaria y a la violencia de género.