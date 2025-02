Vara anuncia que la gigafactoría recibirá Incentivos Regionales y garantiza que se hará aunque no entre en el PERTE

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado este miércoles que la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata ... recibirá ayudas públicas dentro de los denominados Incentivos Regionales, y ha garantizado que la fábrica saldrá adelante aunque se quede fuera del PERTE VEC (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para el Vehículo Eléctrico y Conectado). El jefe del Ejecutivo extremeño ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre una información publicada este martes por La Tribuna de la Automoción en la que se asegura que el Ministerio de Industria ha desestimado las alegaciones presentadas por Envision España, y por lo tanto se queda definitivamente sin esas ayudas, a las que optaba junto con Acciona para el proyecto Vernegy+, que tiene como matriz la gigafactoría morala.

Ni Fernández Vara ni Envision España han confirmado por el momento esa información y se han remitido a la resolución oficial del Ministerio de Industria sobre el PERTE VEC, que está previsto que salga esta semana. «Hemos estado trabajando en la financiación [de la gigafactoría] con Incentivos Regionales y en el suelo, todo lo demás son rumores, y en todo caso no sé de dónde ha salido que solo se puede hacer dentro del PERTE», ha apuntado el presidente extremeño, quien ha resaltado además que «en España llevamos desarrollando proyectos importantes 40 años y no existían los PERTE». «En la rumorología no entro, pero parece como si alguien tuviera especial interés en hacer ver que esto no se va a hacer», ha insistido, para añadir que «nadie tenga la más mínima duda sobre la viabilidad del proyecto».

Vara ha asegurado que los contactos con Envision España para avanzar en la gigafactoría de Navalmoral son permanentes: «Ayer durante todo el día hemos estado trabajando con la empresa y con las ingenierías que tiene contratadas para preparar todo lo que tiene que ver con los Incentivos Regionales, el desarrollo de los suelos donde se va a ubicar y la formación de los trabajadores, y hemos quedado para seguir hablando la semana que viene, y la otra, y la otra. Esa es la realidad», ha desvelado.

Los Incentivos Regionales a los que se refiere el presidente autonómico son una línea específica de fondos europeos que busca promover la actividad industrial en zonas desfavorecidas para reducir las diferencias económicas entre territorios. Se trata de subvenciones a fondo perdido que tienen unos límites distintos para cada comunidad autónoma. En el caso de Extremadura, ese límite es del 30% de la inversión prevista para las grandes empresas, el 40% para las medianas y el 50% para las pequeñas. La solicitud debe presentarse antes del comienzo de la ejecución de la inversión, y la normativa que los regula señala la ayuda debe tener un «efecto incentivador», es decir, que «el solicitante que emprenda el proyecto no lo habría realizado sin la ayuda, o solo lo habría emprendido de una manera limitada o diferente en otro lugar».

Si Envision España recibe la consideración de gran empresa y mantiene su plan de invertir unos 1.000 millones de euros en la primera fase de la gigafactoría de Navalmoral, eso significa que podría optar a recibir hasta 300 millones de euros de los Incentivos Regionales.

El Ministerio de Industria emitió a principios de agosto una primera resolución en la que el proyecto Venergy+, encabezado por Envision y Acciona, con la gigafactoría de Navalmoral como principal inversión, se quedaba fuera del reparto de los fondos del PERTE VEC. Envision España presentó una serie de alegaciones con las que confiaba salvar las ayudas argumentando que no son una empresa de nueva creación, lo cual prohíben las bases del PERTE, sino una filial del grupo Envision AESC, especializado en la fabricación de baterías en varios países. Ya entonces el presidente de la empresa, José Domínguez, dijo que la gigafactoría saldría adelante con o sin PERTE, unas declaraciones en las que se ratifica. Serían estas alegaciones las que, según la información de La Tribuna de la Automoción, se habrían desestimado ahora.