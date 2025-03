Gigafactoría de baterías: La promotora de la factoría de Navalmoral afirma que la hará aunque no reciba ayudas

El proyecto de gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata no cuenta, inicialmente, con las ayudas públicas bajo el paraguas del ambicioso Proyecto ... Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para el vehículo eléctrico. Una resolución del Ministerio de Industria deniega provisionalmente recibir ese apoyo a las promotoras del proyecto, el grupo Envision fundamentalmente aunque Acciona también es socia. Una decisión que sirvió ayer para alimentar un debate sobre el proyecto que tanto Envision como la Junta cortaron de raíz a medida que transcurrió la jornada: la planta de baterías se hará. Con o sin ayudas.

El Perte del vehículo eléctrico recoge la posibilidad de contar con ayudas, bien en forma de subvención, bien en préstamos, para las empresas que pongan en marcha nuevas industrias o adapten las existentes. Uno de los nuevos proyectos es el de la gigafactoría de Navalmoral, adelantado por HOY en junio. Se registró de los últimos en la ventanilla del Ministerio de Industria.

Esa circunstancia ha podido penalizar al grupo Envision (su filial en España se constituyó en marzo pasado) a la hora de presentar su plan al citado Perte. Lo admitió ayer a este diario José Domínguez, presidente de Envision España.

«Somos una empresa recién llegada al sector industrial español y aunque hemos llegado muy justos a la hora de presentar el proyecto, queremos participar en él», concretó. «En todo caso, con o sin Perte, la fábrica de Navalmoral se va a hacer», sentenció Domínguez a HOY.

En estos momentos, Industria lo ha descartado para recibir ayudas públicas. Se dice en la resolución conocida que no cumple con la estructura mínima del Perte en lo referido a «la adecuación de la estructura de la propuesta al contenido» del mismo. Es decir, que no se ajusta a la normativa para recibir el apoyo del Estado.

La resolución ministerial resume las razones en dos claves. Una remite al artículo 8 y el anexo II de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre. Ahí se especifica que para poder optar a ayudas al Perte del vehículo eléctrico las actuaciones a realizar deben tener un «alcance mínimo». Entre ellas cita la fabricación de equipos originales y ensamblaje; de baterías o pilas de hidrógeno y de otros componentes esenciales adaptados al vehículo eléctrico y conectado.

Como «bloques de carácter adicional, complementarios a los obligatorios», se añaden la fabricación de componentes del vehículo inteligente o la fabricación de sistemas de recarga, entre otros.

Este artículo 8 se desarrolla en un anexo de esa orden de diciembre de 2021. Se especifica que se considerará que se cumple con la fabricación de equipos originales y ensamblaje «con la creación de nuevas líneas que permitan la fabricación de vehículo eléctrico o vehículo eléctrico y conectado».

Respecto a la fabricación de baterías o pilas de hidrógeno se considerará que se cumple «si las propuestas presentadas incluyen la justificación de la creación o adaptación de las fábricas de producción de baterías para el vehículo eléctrico».

El presidente de Envision España trasladó a este periódico dos mensajes nítidos. De un lado, que la gigafactoría es viable «perfectamente» sin el Perte. De otra parte, que no se desiste de poder recibir ayudas y se presentarán alegaciones contra esa rechazo inicial. Hay quince días hábiles para presentarlas y «se van a presentar», sustuvo Domínguez.La resolución de Industria «no significa nada», dijo restando trascendencia al hecho de que inicialmente no aparezca como proyecto subvencionado. «La gigafactoria extremeña de baterías es una inversión industrial que se va a llevar a cabo, que tiene la empresa dentro de su plan estratégico. De eso no hay duda», agregó.

Otro asunto distinto es que «estemos dispuestos a participar en cualquier programa como el Perte que le ayude a facilitar las cosas en el caso del proyecto de Navalmoral».

Expresa Dominguez que el grupo Envision valora que en España hay un plan de promoción y desarrollo del vehículo eléctrico y por eso «queremos estar en el Perte, como fórmula de integración en el sector. Creemos que vamos estar en el Perte final. Estamos convencidos de que llegaremos pero que quede claro: el Perte no es una herramienta imprescindible. La gigafactoría de Navalmoral no es un proyecto que esté vinculado al mismo».

Industria sí ha dado una valoración positiva a otros proyectos presentados por otras empresas relacionadas con el mundo de la automoción: Renault (39 millones de euros de ayudas), Fagor Electrónica (7), Sapa Operaciones (25), Opel (42), Faurecia Interior (25), Mercedes Benz (159), Hub Tech (105), Ford (106), Irizar (24) y Seat (167 millones).

En la lista de no estimados se incluyen el Perte de Peugeot Citroën y el de Rieju S.A, además del de Envision para Navalmoral.