El PP pide la dimisión del presidente de Renfe y la delegada del Gobierno

Juan Soriano Viernes, 22 de julio 2022, 12:37 Comenta Compartir

El PP de Extremadura solicita la dimisión del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y de la delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco, por las incidencias que está sufriendo el tren Alvia en sus cuatro primeros días de puesta en servicio.

El nuevo portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido responsabilidades políticas por los retrasos y averías, por lo que ha pedido que Táboas aproveche su visita hoy a la región para anunciar su dimisión. El presidente de Renfe y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, se reunirán a las 13.00 horas con la consejera de Movilidad de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, tras lo que comparecerán ante los medios de comunicación para dar explicaciones.

Después de que hoy viernes el Alvia haya vuelto a sufrir una avería y un fallo de señalización que ha generado 50 minutos de retraso, Sánchez Juliá ha afirmado que estamos ante «una semana negra de averías, de bochorno, que se escapa de cualquier calificativo».

Para el portavoz del PP, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, habían vendido la inauguración de la línea de alta velocidad, «pero lo que se ha inaugurado no es un AVE, ni tren rápido, ni de altas prestaciones, ni tren digno».

Como ha recordado, solo se ha puesto en servicio 135 kilómetros de la nueva plataforma entre Plasencia y Badajoz, por la que circula un tren diésel que aún debe hacer buena parte del recorrido por la vía antigua y que no puede pasar de 180 kilómetros por hora. Además, ha recalcado que no comunica con ninguna comunidad autónoma, ya que las obras hasta Navalmoral de la Mata no están terminadas y de ahí a Madrid ni siquiera hay estudio informativo aprobado.

Para Sánchez Juliá, los problemas de infraestructura, técnicos y de señalización evidencian que «esta línea no se debería haber inaugurado si no estaba en condiciones». Por ese motivo, considera insuficiente el cese de un cargo técnico en la región como «cabeza de turco». En su lugar, reclama que «los que se pusieron la medalla tomen decisiones y asuman responsabilidades». Asimismo, reclama una disculpa pública de Pedro Sánchez y Fernández Vara.

Por su parte, Joaquín Macías, diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea, ha señalado que «la situación es completamente humillante». Según ha indicado, hace más de veinte años que se lleva hablando de la llegada del AVE a la región, y en su lugar se ha puesto en marcha un tren diésel por una línea sin terminar que además se ha inaugurado dos veces.

Para Macías, «tiene que haber alguien que asuma responsabilidades políticas» más allá del cese de un cargo técnico de Renfe en la región.

Encarnación Martín, diputada de Ciudadanos, se ha sumado a las palabras del portavoz de la formación naranja en la región, David Salazar, quien ayer pidió sumar fuerzas para organizar una concentración de protesta en Madrid. Como ha indicado, los grupos de la oposición ya habían denunciado que el tren que se iba a poner en marcha esta semana no cumplía con las expectativas de los extremeños.

En la misma línea, Juntos por Extremadura considera que el presidente de la Junta «debería de dar la cara y pedir perdón, además de aplicar responsabilidades políticas en su gobierno».

Temas

AVE

Renfe

Extremadura

Infraestructuras