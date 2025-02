Vara: adiós a un presidente «que se ha dejado la piel por la región»

Su futuro político no está claro. Pero el hasta ahora presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha confirmado que dejará de ser el secretario general ... de los socialistas y también el líder de la oposición en la Asamblea. Y este viernes anunció en su segunda intervención en la Cámara regional, durante el debate de investidura de María Guardiola, que era la última y se despidió.

«Han sido años llenos de aciertos y de errores, pero me voy de este parlamento manteniendo siempre el respeto por todos con quienes he compartido este espacio», dijo. Y lo explicó: «Como trates a la gente cuando estés subiendo, es como te tratarán cuando bajes», dijo a modo de consejo a la nueva presidenta de Extremadura.

No fue el único. También le recomendó no asumir las competencias en Igualdad, como Guardiola ha dicho que hará para «garantizar su prioridad». Vara le dijo: «Yo lo hice en 2015 y me equivoqué», porque las tareas que tendrá como máxima responsable de la región ya serán suficientes.

También se puso a su disposición, para ayudarla en todo lo que pueda, y le deseó mucha suerte. «Si a usted le va bien, le irá bien a Extremadura», a la comunidad que ha gobernado durante 12 años, los últimos ocho de manera consecutiva.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, dedicó unos minutos de su intervención después para despedir a Vara, igual que la nueva presidenta regional.

Irene de Miguel quiso reconocer a un presidente «que se ha dejado la piel por la región, que ha dado la cara y no se ha escondido». Por eso, la portavoz de la coalición de izquierdas, que también le ha agradecido «la cercanía y el afecto que ha tenido conmigo», le aseguró que por su trabajo constante en favor de la región, «la mayoría de los extremeños le quieren».

María Guardiola, por su parte, tal como hizo en el inicio de su discurso de investidura, también quiso agradecer a Vara su labor en su última intervención este viernes en la Asamblea. «Es un extremeño comprometido. Le deseo mucha suerte y que muchas generaciones de extremeños reconozcan su esfuerzo».

Antes, ante las críticas de Guardiola a «las señoras del PSOE y Unidas por Extremadura», de las que dijo que ha echado de menos «la sororidad de la que hablan en unos momentos en los que he recibido ataques, insultos e, incluso, amenazas», Guillermo Fernández Vara le había recordado que «yo he estado cerca de usted en sus peores momentos, porque sé lo difícil que es poner la cara para que te la rompan». Y porque para él, volvió a dejar claro en su despedida, «el aprecio es posible en política».