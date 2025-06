Unidas cree que la «Extremadura real estará alucinando con el previsible y aburrido» discurso de Guardiola

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado de «previsible y aburrido» el discurso de la presidenta de la Junta, María Guardiola, ... en el arranque del Debate del Estado de la Región, así como le ha afeado que no haya ofrecido «nada de autocrítica» ni respuestas a los problemas de la «Extremadura real».

De Miguel, en declaraciones a los medios tras el discurso de Guardiola, que ha durado más de hora y media, ha dicho que la presidenta les podría haber «ahorrado el trago» de haber escuchado este discurso, «lleno de medias verdades cuando no de mentiras directas» y, sobre todo, ha dicho, con «estruendosos silencios».

Así se ha referido a que no haya dedicado «ni una palabra» a los regantes de Tierra de Barros o al municipalismo, así como a sectores como los docentes o quienes esperan a ser intervenidos, que tienen que estar «alucinando» con el discurso de Guardiola.

Asimismo, ha criticado que Guardiola haya «sacado pecho» de cuestiones que «nada tienen que ver con su gestión política», como por ejemplo la tasa de desempleo y, del lado contrario, «todo lo malo que le ha pasado a Extremadura es culpa del señor Sánchez», con lo que «no se ha salido ni un milímetro de la hoja de ruta que le marca Feijóo desde Génova.

Soberbia política

Con respecto a las ayudas anunciadas, ha señalado que no sabe «cómo las va a sacar adelante, con la soberbia política que le caracteriza», porque a Guardiola «lo de dialogar sabemos que no es su fuerte». «Llegar a acuerdos y consensos en minoría parlamentaria no es su fuerte y lo ha demostrado este año con muchas derrotas parlamentarias», ha vaticinado.

Pero la «Extremadura real, la Extremadura que tiene problemas reales, tiene que estar hoy alucinando cuando ha escuchado el discurso de la presidenta Guardiola», en referencia a pacientes que están en espera quirúrgica; a los docentes que están viendo cómo se están «riendo en su cara» con propuestas que «nada tienen que ver con las promesas electorales» que les hizo hace dos años.

También los agricultores de Tierra de Barros a los que «no ha dirigido ni una sola palabra»; o «toda la gente que teme por que los proyectos mineros compliquen su vida y les expulsen de sus municipios».

Igualmente estarán «alucinando» los alcaldes porque de municipalismo «no ha hablado absolutamente nada», pero por el contrario sí lo ha hecho de las grandes multinacionales a las que Guardiola «les pone alfombra roja para que lleguen a hacer lo que llevan haciendo décadas en Extremadura, que es llevárselo crudo».

Un discurso, por tanto, que «no genera nada de ilusión», y por ello este viernes Unidas por Extremadura le recordarán a Guardiola «recordar los problemas y las demandas de la Extremadura real», aquella a la que el Gobierno «les da la espalda», porque su única solución son las rebajas fiscales.

«Esa es la gran receta de la señora Guardiola para todo», cuando la rebaja fiscal para «la gente de a pie son migajas», pero para quien no lo son es «precisamente para los más privilegiados».

Por ello, van a plantear este viernes «muchas propuestas constructivas para mostrar que hay una Extremadura alternativa a este modelo neoliberal», que «solo beneficia a los cuatro señoritos de siempre».