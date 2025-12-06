La UEx impartirá el doble grado en Magisterio de Infantil y Primaria en Badajoz

La Universidad de Extremadura ampliará su oferta de dobles grados y permitirá cursar Magisterio por Educación Infantil y Primaria a la vez en el campus ... de Badajoz. Contará con 15 nuevas plazas y se sumarán a la decena que ya se ofrecen de esta titulación en el centro Santa de Almendralejo.

Eso significará que más estudiantes podrán cursar las dos especialidades a la vez y no tendrán que realizar ambas carreras para ejercer como maestros de Primaria e Infantil. Podrán obtener ambas competencias si hacen el doble grado.

Ambos títulos se podrán lograr en cinco años, una opción que ahora solo es posible en el centro de la UEx de Almendralejo

La Facultad de Educación de Badajoz, quiere ponerlo en marcha el próximo curso 2026-2027, pero aún está pendiente de un trámite que no depende la UEx. «La aceptación del doble grado ya ha pasado por la Junta de Facultad y ahora debe ser la Aneca, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, la que se pronuncie. Es un trámite que suele tardar cuatro meses, pero no depende de nosotros», explica Jesús Sánchez Martín, decano de la Facultad de Educación.

Considera que hay suficiente demanda de los estudiantes y quieren poner en marcha el doble grado cuanto antes. En el caso del campus de Cáceres, también tiene intención de implantarlo, pero trabajan con plazos más largos. «Vamos a empezar a trabajar en ello», indica Francisco Javier Jaraíz Cabanillas, decano de la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres.

De este modo, con la incorporación del nuevo doble grado en Badajoz, la Universidad de Extremadura ofertará 16 dobles grados. De ellos, nueve incluyen el de ADE, iniciativa que desde la UEx aseguran que resalta su esfuerzo para conectar el sector empresarial y el emprendimiento. Además, en este 2025-2026 se ha estrenado el doble grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y ADE.

Asimismo, la UEx imparte 62 grados, con unas 5.200 plazas de nuevo ingreso. A ellas se suman la casi 2.000 para 44 másteres y 447 en 25 programas de doctorado.

Más pruebas para acceder

La incorporación del nuevo doble grado en el campus de Badajoz se sumaría a los cambios que quieren realizar las facultades de Educación. Su decanos en la UEx defienden que los grados de Magisterio, tanto de Infantil como de Primaria, pasen a cursarse cada uno en cinco años en vez de en cuatro; que el máster de Formación del Profesorado dure 24 meses en vez de doce, y que para acceder a las carreras docentes sea necesario un examen específico aparte de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad).

«El objetivo es establecer un filtro para ver qué alumnos pueden tener aptitudes para ser docentes», apunta el decano de la Facultad de Formación del Profesorado.

En cuanto al Máster de Secundaria, que es necesario para presentarse a las oposiciones docentes, los decanos de Educación extremeños abogan por que pase a contar con 120 créditos frente a los 60 actuales. Eso quiere decir que su duración sería de dos años en vez de uno. «Los estudiantes demandan un mayor periodo de prácticas y es ahí donde realmente pueden ver la realidad de un centro educativo», afirma Jaraíz Cabanillas.

Actualmente hay cuatro facultades en Extremadura que lo imparten (Formación del Profesorado y Filosofía y Letras en Cáceres, y las de Educación y Ciencias en Badajoz). Es una formación con mucha demanda y suele haber lista de espera para cursarla en todas las especialidades, excepto en Informática, donde los profesionales ya no solo optan por la docencia sino que existe una gran oferta laboral en la empresa privada.

Hay que recordar que el 17 y 18 de noviembre fue la asamblea de la Conferencia de Decanos de Educación en Las Palmas de Gran Canaria y en ella aprobaron los libros blancos, documentos en los que llevan trabajando dos años estos profesionales para abordar aspectos del futuro profesional de la educación y las competencias de los docentes.