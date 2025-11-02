Los decanos de Educación de la UEx quieren que la carrera de Magisterio dure cinco años

Los decanos de Educación de la Universidad de Extremadura quieren que los grados de Magisterio, tanto de Infantil como de Primaria, pasen a cursarse en ... cinco años en vez de en cuatro; que el máster de Formación del Profesorado dure 24 meses en vez de doce, y que para acceder a las carreras docentes sea necesario un examen específico aparte de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad).

El 17 y 18 de noviembre será la asamblea de la Conferencia de Decanas de Educación (CODE) en Las Palmas de Gran Canaria y en ella se aprobarán los libros blancos, documentos en los que llevan trabajando dos años estos profesionales para abordar aspectos del futuro profesional de la educación y las competencias que deben adquirir los docentes. En esa cita se votarán propuestas para presentarlas a los ministerios de Universidades y de Educación y, desde Extremadura, el decano de la Facultad de Formación del Profesorado en Cáceres, Francisco Javier Jaraíz Cabanillas, y el de la Facultad de Educación de Badajoz, Jesús Sánchez Martín, abogan por una ampliación de los estudios.

El encuentro reunirá a decanos de 85 universidades públicas y privadas del país y todo apunta a que la mayoría de representantes abogarán por unos grados de Magisterio y el máster de Secundaria más extensos, dos propuestas que trasladarán a los ministros, que son los que realmente tomarán las decisión de posibles cambios.

Por el momento desde el equipo rectoral de la UEx prefieren no hacer ninguna valoración, pues este proceso se encuentra en una primera fase basada en una propuesta que tendrá que ser estudiada y valorada por los ministerios para finalmente abordarla en órdenes que regulan la profesión del docente. Será partir de ahí cuando se tengan las bases sobre las que construir los nuevos planes de estudio y, ya sí, en ese punto, sería cuando la UEx tendría que redefinir su títulos acordes a dichas órdenes.

Aunque parece un largo trámite, el proceso podría estar terminado en poco más de un año. «El Ministerio lleva trabajando mucho tiempo en las órdenes que regulan principios básicos de la profesión docente. Además, puede que el borrador sea inminente y están a la espera de que lleguen informes como el que presentaremos en breve los decanos. No se saben fechas, pero esperemos que sea cuanto antes», avanza Cabanillas, que representa a Extremadura en la comisión permanente de la Conferencia de Decanos de Educación.

Quieren que exista una prueba específica, aparte de la PAU, para acceder a los grados de Educación Infantil y Primaria

«No podemos perder de vista que en nuestros títulos no deja de crecer el profesorado y los alumnos y, analizando el panorama, defendemos que tengan una duración mayor. Así podríamos trabajar con más profundidad tanto las materias básicas como las didácticas, las nuevas metodologías y los procesos de inclusión, entre otras aspectos», explica Jaraíz.

Por eso apoyan que esa ampliación sea de cuatro a cinco años y proponen dos opciones: cuatro de grado más uno de máster o un lustro de grado. «En cualquier caso eso nos permitiría aumentar las prácticas docentes de los alumnos en formación y crear especialidades más solidas», apunta Francisco Javier.

Además, abogan por que el Máster de Formación del Profesorado pase de uno a dos años y que los futuros alumnos que quieran acceder a Magisterio se sometan, además de a la PAU, a otra prueba.

Más requisitos de acceso

En ese caso no sería para evaluar conceptos sino aspectos vinculados con la competencia matemática, la comprensión lectora y cuestiones psicopedagógicas que permitan conocer el nivel de vocación o el deseo de aportar a este ámbito.

«El objetivo es establecer un filtro para ver qué alumnos pueden tener aptitudes para ser buenos docentes», añade el decano de la Facultad de Formación del Profesorado.

«Es muy complejo implementar estos requisitos y, de hecho, ahora solo funciona en las universidades de Cataluña y en la principal de Baleares», matiza Cabanillas, que es consciente del largo proceso que supone poner en marcha esta medida. «Donde se realiza funciona muy bien porque realmente captas al alumnado con mayor vocación en la profesión docente», insiste Cabanillas, que también aboga por reducir plazas de alumnos sin perder profesorado y grupos de prácticas para ofertar una mayor calidad.

Dos años de trabajo

A todas estas conclusiones han llegado los decanos extremeños de Educación tras dos años elaborando una serie de libros blancos para diferentes titulaciones como Educación Infantil, Primaria, Educación Social, Pedagogía y el Máster de Secundaria, que es necesario para presentarse a las oposiciones docentes.

En ese tiempo han creado comisiones para cada uno de los títulos compuestas por profesorado de las facultades de Educación tanto de Badajoz como de Cáceres. Además, existe una comisión permanente en la que la institución cacereña, la Facultad de Formación del Profesorado, es la que representa a la comunidad autónoma, pues hay establecido turnos rotatorios y este año toca así.

Durante este proceso realizaron una primera presentación de los borradores a todas las facultades con el objetivo de presentar enmiendas y ahora están inmersos en la segunda revisión.

Todas ellas se han realizado mediante formularios al profesorado, pero no se ha votado en la Junta de Facultad, aunque ha estado informada del procedimiento.

El pasado viernes hubo una nueva reunión de la comisión permanente y fue ahí donde se terminó de perfilar los correspondientes borradores que se votarán en la asamblea del CODE de este mes en Canarias.