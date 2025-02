Ataque de Rusia: «En Ucrania seguramente ya se están cometiendo crímenes de guerra»

Desde que Rusia atacó a Ucrania, Cástor Miguel Díaz Barrado (Madroñera, 1959) no para de recibir llamadas para analizar esta guerra. Es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pero antes pasó por la Universidad de ... Extremadura y fue decano de la Facultad de Derecho.

–¿Cómo define lo que se está produciendo en Ucrania?

–La intervención armada que están llevando a cabo las tropas rusas se puede calificar como un acto de agresión. Lo digo con toda claridad, es decir, todos los hechos que se han producido hasta ahora están dentro de los parámetros que establece la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1974 en la que se define el acto de agresión. Y ese es el acto más rechazado por la comunidad internacional y hay que condenarlo. Es muy grave lo que está sucediendo en Ucrania.

–¿Entonces estos hechos podrían ser juzgados en un banquillo internacional?

–Son merecedores de ser juzgados como un crimen internacional. El que sea juzgado o no depende de varias circunstancias, pero materialmente sí es suficientemente grave, sobre todo ahora que se están produciendo ataques a civiles. Lo que pasa es que para eso se necesitan una serie de requisitos formales. En este caso ya se pueden estar cometiendo crímenes de guerra, seguramente ya se están cometiendo por la información que nos está llegando. El fiscal de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar en el año 2014 y lo que ha decidido ahora es abrir una investigación para todos los hechos que han sucedido en Ucrania desde 2014 hasta hoy y ampliarla a lo que está pasando ahora.

–¿Considera que la Unión Europea ha reaccionado tarde?

–La UE ha demostrado una gran unidad y se están llevando a cabo todas las opciones que son posibles, pero efectivamente hay un déficit de la Unión Europea porque le falta una autonomía estratégica y militar, y todo eso se está gestando en el seno de la UE. No creo que haya actuado tarde, sino que las circunstancias también hacen difícil una actuación concreta. En cuanto a las sanciones, han actuado bastante rápido.

«El derecho internacional siempre está en entredicho, pero es un elemento en favor de los estados débiles»

–¿Cree que esas sanciones impuestas a Rusia son suficientes?

–Para parar la agresión nadie lo ve suficiente, pero también se están poniendo en marcha medidas para proporcionar armamento al Ejército ucraniano para la defensa del territorio. Por lo que se observa va a ser muy difícil parar la agresión rusa en este momento. Hay que tener en cuenta que no es el primer Estado que lleva a cabo un acto de agresión, pero cuando se ha producido en los últimos años ya pensábamos que la comunidad internacional se encontraba con fuerza para detenerlo. Ya nos hemos dado cuenta de que no. La comunidad internacional en ocasiones se ve indefensa ante supuestos de este tipo, quizás porque el sistema creado desde 1945 todavía no es suficientemente útil para responder a estos actos tan graves.

–Los expertos económicos hablan de efecto bumerán por las sanciones a Rusia. ¿Eso ya está sucediendo?

–En un marco tan descentralizado como el orden internacional ese es el problema. Las sanciones económicas podrían producir algún tipo de consecuencias en el Estado que las impone. Pese a ello hay que adoptarlas. Lo que no puede ser es que Rusia lleve a cabo una intervención armada de esta envergadura y la comunidad internacional permanezca quieta.

–¿Considera que el derecho internacional ha fracasado con este conflicto?

–El derecho internacional es un ordenamiento jurídico que siempre está en entredicho, y más cuando en las primeras páginas de los periódicos aparecen actos de esta gravedad. Es un instrumento en favor de los estados débiles, en favor de la paz y de la convivencia. Es verdad que ahora se ha producido una quiebra del derecho internacional, que ha temblado con esta situación, pero hay que seguir manteniendo su vigencia. Si no estaríamos en la ley de la selva. Hay que tener unas reglas y son muy sencillas: no usar la fuerza en las relaciones internacionales y solución pacífica de controversias. Ahí es donde deberían haberse movido las diferencias que pudieran tener Rusia y Ucrania.

«Pensábamos que la comunidad internacional tenía fuerza para detener estos actos y ya hemos visto que no»

–¿Qué papel juega China en este conflicto?

–Por ahora, silencio con aquiescencia. Mientras ha habido unanimidad en la comunidad internacional en contra de la agresión, China no ha participado, dando de alguna manera la razón a Rusia. Hace unos meses, en la visita que hizo Putin a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, hubo una reunión con el presidente chino. Ahí ya hubo una manifestación pública en la que tanto Rusia como China dijeron que tenían una visión estratégica del mundo diferente a la de Estados Unidos, pero tampoco China ha manifestado un apoyo directo a Rusia.

–El presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho que Putin pretende reconstruir el imperio soviético. ¿Eso es posible?

–Es difícil. Una vez que se produjo la disgregación, a partir del año 90, ahora sería muy complicado repetir el pasado en los mismos términos. Lo que sí ha dejado muy claro el Gobierno de Moscú es que necesita un espacio en el que establecer su control y que la OTAN no llegue a sus puertas. Reconstruir el imperio soviético como se encontraba antes de 1989 lo veo imposible. Lo que está claro es que Rusia quiere expandirse y un contorno de dominio más allá de su territorio.

–¿Entonces podría llegar a otros países?

–Esperemos que no. Hemos visto estos días una especie de amenaza a Finlandia y Suecia, pero entiendo que no, que eso forma parte de la escalada verbal.

–¿Se alargará mucho la guerra?

–Hacer profecías en relaciones internacionales es siempre imposible. Para las tropas rusas estas horas son decisivas porque están intentando controlar las grandes ciudades de Ucrania. Lo peor de esto es que el conflicto ya se ha producido y esto ha sido una derrota del derecho internacional, pero sobre todo de la comunidad internacional. Todos perdemos con un conflicto de esta naturaleza y envergadura y esperemos que dure lo menos posible y se lleve el menor número de víctimas.