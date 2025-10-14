El turismo se privatiza en las iglesias extremeñas

Unos turistas con los ojos cubiertos con unas gafas de realidad virtual mueven la cabeza hacia los lados en una esquina de la iglesia de ... Santa María la Mayor de Trujillo. Están disfrutando de una vista de la localidad a vista de pájaro mientras permanecen sentados en una especie de cajones de madera, dotados con una ranura para introducir los tres euros que cuesta la experiencia.

Es una de las novedades que han llegado a esta iglesia de la mano de ArtiSplendore, una empresa de Granada que ya realiza la gestión turística de varios templos extremeños. En concreto, está presente en las diócesis de Plasencia y de Coria-Cáceres y gestiona las catedrales de Plasencia y de Coria, la concatedral de Cáceres y San Martín de Tours y la ya mencionada Santa María la Mayor de Trujillo. «El interés primero no era el económico aisladamente, sino la oferta actualizada y mejorada de nuestro patrimonio con el fin de que a través de los elementos visibles y materiales el visitante pueda intuir e incluso penetrar en el universo cultural y espiritual al que pertenece el patrimonio religioso», explica Jacinto Núñez Regodón, deán de la catedral de Plasencia.

«El interés es ofrecer una oferta mejorada de nuestro patrimonio», afirma el deán de la catedral de Plasencia

En este caso, el convenio con la empresa para la explotación turística de la seo placentina se firmó el 1 de marzo de 2024 y se fijó la vigencia en cinco años, aunque son prorrogables, según manifiestan desde el Cabildo. Aunque ambas entidades ya llevaban trabajando juntas, en temas de venta de entradas o audioguías, desde hace varios años. Desde la rúbrica del acuerdo, en la gestión privada «se incluye la catedral nueva, la catedral vieja, claustro y capilla de San Pablo y las salas del museo», especifica el deán sobre el conjunto arquitectónico de Plasencia.

Santa María de Cáceres

Mucho más tiempo hace que se encarga ArtiSplendore de la explotación turística de la concatedral de Santa María de Cáceres. Exactamente desde final de verano de 2016. El entonces deán, Julián Carlos Pérez, citó la apuesta por la profesionalización de los servicios a los turistas como la motivación para dar ese paso. «Esta experiencia ha comenzado en la diócesis en la concatedral y si es positiva se ampliará a la catedral en Coria», ya avanzó Pérez hace una década.

Y así fue. En octubre de 2023, el Cabildo de la catedral de Coria y ArtiSplendore firmaron un acuerdo para renovar la visita cultural de la seo de Santa María de la Asunción. El objetivo que fijó fue ofrecer un mejor acompañamiento a los visitantes. Para ello se impulsó, entre otras novedades, un servicio de audioguía en varios idiomas.

Según el actual deán, Ángel David Martín, la valoración de la gestión por parte de la empresa de los dos templos es muy positiva y se ha conseguido recibir a un mayor volumen de turistas en ambos y ofrecer una experiencia más completa.

Igualmente, Núñez Regodón afirma que a la catedral de Plasencia llegan más personas desde que ArtiSplendore se encarga de esa tarea. «Ha aumentado el número de visitantes, de entrada porque la empresa está especializada en la gestión turística, empezando por el acceso directo a touroperadores y a otros 'caladeros' de posibles visitantes», considera el deán placentino.

Las dos iglesias de Trujillo, Santa María la Mayor y San Martín de Tours, han sido las últimas que se han incorporado a los acuerdos de las diócesis extremeñas y la empresa. En ambas hay posibilidad de seguir el itinerario de la visita con la explicación a través de un audioguía y tras acceder a los templos hay unos mostradores atendidos por personal de la empresa en los que se venden las entradas y se ofrecen folletos publicitarios y algún otro artículo. Estos espacios están separados del resto del edificio mediante unas puertas correderas de madera.

Olivenza también cobra

Más allá del modelo de gestión privada, hay parroquias extremeñas que están optando por cobrar a los turistas por el acceso a sus iglesias. Una de las últimas en sumarse a esta opción es la de Olivenza. El Consistorio de esta localidad de la provincia de Badajoz anunció a través de las redes sociales que a principios de octubre habrá «tarifas de entrada para la visita a sus templos».

Los precios son reducidos y no superan los dos euros en cada uno de los tres templos en los que se aplican. Se ha decidido que no afecte a quienes hayan nacido en Olivenza o estén empadronados en la población. «El acuerdo se formalizó coincidiendo en la necesidad de establecer un sistema de entradas que permita a los visitantes acceder a los santuarios más emblemáticos, como la iglesia de Santa María del Castillo, Santa María Magdalena y la capilla de la Santa Casa de Misericordia», detallan desde el Ayuntamiento.