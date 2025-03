«El turismo en Extremadura está en un momento clave»

R. H. Miércoles, 11 de diciembre 2024 | Actualizado 13/12/2024 10:02h. Compartir

Extremadura ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, y se consolida como un destino atractivo tanto para viajeros nacionales como internacionales. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), entre enero y octubre de este año, 1,8 millones de viajeros eligieron esta región como su destino turístico.

En esta entrevista, Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, respalda estas cifras y analiza el impacto económico del turismo en Extremadura, el papel clave de las empresas del sector, los retos actuales y las perspectivas de futuro.

-Consejera, las cifras del turismo en Extremadura han sido muy positivas este año. ¿Cuáles considera que han sido los factores clave detrás de este crecimiento?

-El factor clave es proponer una estrategia junto con el sector que funcione. En este caso, ha sido llenar los destinos de contenidos. Por eso hemos tenido que trabajar mucho y durante años en ser destino y que el turista pudiese pensar en Extremadura como lugar para visitar y que tuviese el qué visitar. El secreto ha sido aquella promesa que hice el primer día como consejera, que fue que la cultura, el ocio y el deporte tienen que ser parte del turismo.

-¿Cómo han evolucionado las cifras de turistas en nuestra región en comparación con años anteriores?

-Estamos cerca del 12%, una cifra de crecimiento que supera lo que se ha hecho en años anteriores y que no se veía desde antes de la pandemia. Es una cifra muy equilibrada entre el visitante nacional e internacional, que crece con mucha fuerza y actividad. Sin duda, estamos en un momento clave para la región.

-¿Qué impacto económico está teniendo el turismo en la economía de Extremadura este año? ¿Cómo se traduce esto en términos de empleo y desarrollo local?

-El impacto está siendo importante e inmediato. Hablamos de que aproximadamente 2 millones de personas vienen durante un año a Extremadura; esto significa que tenemos diariamente unas 6 mil personas en la región que gastan una media de casi 400 mil euros diarios. Un impacto que se refleja en la hostelería, la restauración y la hotelería. Es un sector muy generoso que reparte mucho en otras actividades como el comercio o los servicios.

Creo que si lo hiciéramos al revés e imagináramos que esas cinco mil o seis mil personas diarias —que viene a ser un pueblo como Arroyo de la Luz o Castuera—, quitaráramos a esas dos millones de personas y el impacto es cuando nos daríamos cuenta de la fuerza que tiene el turismo.

En cuanto a desarrollo local y empleo, se traduce en crecimiento, bajar el desempleo, la creación de nuevos autónomos, nuevos puestos de trabajo y la incorporación de jóvenes y mujeres al mercado laboral. El sector tiene cara de mujer y estamos muy contentos de poder contribuir a esas grandes cifras que está dando el empleo en la región.

-Con el aumento del turismo, ¿qué sectores o regiones dentro de Extremadura se están beneficiando más?

-Los sectores más beneficiados son la hotelería, la hostelería, la restauración y el ocio, ya que son los principales receptores del gasto turístico. Pero insisto mucho en que el turista —todos somos turistas— gasta en todo, desde una gasolinera hasta una tienda de recuerdos. Tenemos que tener en cuenta que en Extremadura nuestro souvenir es el producto gastronómico: el jamón, el queso, el pimentón y la miel, que también se llevan un porcentaje alto. También queremos apoyar y fomentar la artesanía para que se convierta en otro de los recuerdos distintivos de la región.

Arrastra también sectores que no se identifican con el turismo y que también son parte de él, como puede ser la telefonía debido al aumento de transacciones digitales y pagos con tarjeta. Al final, el sector turístico, como en todo el mundo, es un atractivo transversal para todos los sectores que hay en la economía

-El sector empresarial juega un papel crucial en la promoción del turismo. ¿Qué mensaje enviaría a las empresas que están apostando por el turismo en Extremadura?

-Primero, darles la enhorabuena, porque todos estos resultados sin ellos no significarían nada y no serían posibles. El sector empresarial es la base del sector turístico. Nosotros tenemos un escenario magnífico, tenemos a Extremadura, que es un capricho de la naturaleza y de la historia, y ese capricho lo compartimos. Pero si no hubiese un sector empresarial dinámico, valiente, profesional, capacitado y con muchísima ilusión, no tendríamos nada. No me atrevo a darles consejos; más bien, aprendo de ellos. Pero creo que juntos, y poniendo todos el mismo foco en el mismo interés de convertirnos en destino de interior de Europa, La naturaleza, la cultura y el ocio que ofrecemos son excepcionales, y trabajando en conjunto podemos potenciar aún más nuestra región.

-¿Qué medidas está tomando la Junta para apoyar a las empresas turísticas y fomentar su competitividad?

-Nuestra primera medida es escuchar activamente al sector. En segundo lugar, somos propositivos: ofrecemos planes y ayudas que les permitan formar parte de nuestras promociones y proyectos. Como la línea de ayudas a las empresas, que ha sido dotada de 2,5 millones de euros y que se ha cubierto completamente.

Las Seguimos trabajando en iniciativas orientadas a la eficiencia energética, la digitalización y la profesionalización. Estamos colaborando con las cámaras de comercio para mejorar la formación empresarial. Además, desde la Junta acompañamos al sector en promoción, formación y apoyo directo.

-¿Cómo está trabajando su consejería con el sector privado para consolidar este crecimiento turístico?

-Lo primero que hacemos es poner el foco en el sector privado, escucharlo y atender sus necesidades. El sector turístico está experimentando un gran crecimiento y evolución, especialmente en cuanto a digitalización y nuevas formas de consumo. Por ello, es fundamental que estemos atentos y brindemos apoyo continuo, ofreciendo estudios y planes de anticipación para facilitar esta adaptación. Además, trabajamos activamente para identificar los cambios normativos necesarios y ver dónde podemos ayudar a mejorar su competitividad.

La promoción es una de las competencias clave de nuestra Consejería y de la Dirección General de Turismo. Hemos enfocado esfuerzos tanto en el ámbito nacional como internacional, sabiendo que el turismo tiene un impacto fundamental en Extremadura. Gracias a nuestra estrategia, hemos logrado reducir la estacionalidad, un desafío en nuestra región, y atraer turistas que gastan más y socializan el viaje. De hecho, por cada turista internacional que llega, se generan dos nuevos turistas al año siguiente.

Momento crucial

Este es un momento crucial para transformar el concepto social del turismo y la forma en que percibimos al turista. Estamos trabajando de manera conjunta con otras administraciones y promoviendo la colaboración público-privada, lo que está dando buenos resultados. Seguiremos en esta línea para alcanzar metas aún más ambiciosas.

Es clave continuar con una promoción bien planificada, que inspire y entusiasme al público a elegir Extremadura como destino. Además, debemos asegurarnos de que el turismo beneficie a las comunidades locales, teniendo en cuenta a los residentes y los territorios. El sector público y privado estamos comprometidos en este objetivo, trabajando como parte de la solución y no del problema.

También es esencial seguir avanzando en la profesionalización del sector, adaptándonos a los constantes cambios. Debemos seguir apostando por nuestras riquezas culturales: desde nuestros tesoros arqueológicos hasta festivales de teatro y música, para consolidar la imagen de Extremadura como un lugar ideal para vivir, convivir y atraer turistas.

-¿Cuáles son los planes de la Junta para seguir impulsando el sector turístico?

El gobierno de la Junta de Extremadura está trabajando en la creación de un ecosistema que facilite la vida, el desarrollo y el éxito de autónomos, trabajadores y empresas, incluidos los nómadas digitales. Todas las acciones que se están llevando a cabo en este ámbito tienen un impacto positivo en el sector turístico.

Además, iniciativas como Fitur y la quinta Convención de Turismo de España representan oportunidades clave para promover Extremadura como destino. Estas ferias marcarán un antes y un después en la estrategia de promoción turística, ya que atraerán a especialistas en turismo de todo el mundo para dialogar y conocer lo que nuestra región puede ofrecer. Este tipo de eventos son los impulsos que realmente nos ayudarán a consolidarnos como un destino turístico de referencia.

-¿Qué acciones se están llevando a cabo para atraer nuevos viajeros?

-Estamos desarrollando campañas de publicidades nacionales e internacionales atractivas que destacan a Extremadura como un destino abierto todo el año y para todo tipo de público. Prestamos atención a nichos específicos, como familias, grupos de amigos, mujeres que viajan solas, parejas, y amantes de la gastronomía o la naturaleza. Queremos que cada viajero encuentre en Extremadura su lugar ideal.

