La tristona Feria (ganadera) de Zafra

Hay una cosa que nunca falla en Zafra. La principal es que como hay tres ferias en una, la ganadera, la comercial y la lúdica, ... siempre hay gente contenta. Este año, de largo, la cara tristona la tiene el sector ganadero. Tener siete naves cerradas a cal y canto porque dentro no hay casi dos mil animales que debían estar golpea al ánimo del ganadero. También que esté cerrada la nave de subastas. Que este año el atractivo se concentre en visitar la nave de cerdos ibéricos (unos 200 ejemplares) no invita precisamente a acercarse al municipio referente del sur de Extremadura...si lo que se busca solo es saborear el tema ganadero y hacer contactos.

En cambio, si lo que se pretende es la diversión, diurna y nocturna, en casetas y chiringuitos o comprar maquinaria, cerámica o artículos de piel, por ejemplo, no hay ningún obstáculo. Todo apunta a que, en ese sentido, esas dos Ferias de Zafra paralelas a la de la temática ganadera no se sentirán en absoluto afectadas.

En un día plomizo a ratos, ventoso, y con anunciada lluvia (por la tarde), la gente que casi siempre viene a Zafra a un acto inaugural de la Feria ha estado este jueves. Ganaderos y no ganaderos. Muchos políticos: el ministro de Agricultura; la presidenta de la Junta; el presidente de la Diputación de Badajoz (Miguel Ángel Gallardo); la secretaria de Estado de Agricultura (Begoña García Bernal); el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, Carlos Sarrión...Público en general, aquel que se acerca a curiosear, ha habido bastante, eso sí.

«Mira, esa es la Guardiola», decía un jubilado a la puerta de la nave central del recinto. «¿Quién?», le preguntaba el compañero, también mayor de edad, que le acompañaba antes de aclararle definitivamente a quien se estaba refiriendo. La presidenta de la Junta llegó en su coche oficial y se fue, antes de entrar y recibir al ministro, a charlar unos segundos con los dirigentes, afiliados y técnicos de Apag Asaja. Luis Planas, al terminar el acto inaugural, cuando conocía los stands del pabellón institucional, se acercó a ellos para charlar pero le dieron la espalda y no hubo diálogo posible.

Tras los protocolarios discursos, la procesión habitual que se suele ver en este tipo de actos. Las principales autoridades políticas y militares, a la cabeza, y tras ellos, decenas de responsables políticos de menor responsabilidad. Al salir de la nave central, primera parada en la nave comercial: maquinaria, piensos, fertilizantes, empresas de ibérico. de cuchillos...Después, segunda parada, en el pabellón institucional, donde la Guardia Civil impuso un control de acceso. No podía acceder al mismo cualquier persona. Y, por fin, visita a la nave de cerdos ibéricos, este año convertida en un símbolo de la foto de los políticos viendo animales porque prácticamente era la única posible. También se han ido a ver caballos pero, sinceramente, no es lo mismo.

Ampliar Calles vacías, sin apenas gente, tras la inauguración. Una imagen poco habitual en una edición normal de la Feria de Zafra. JAVI CINTAS

A falta de un buen ejemplar de vacuno limusín o charolés o una hermosa oveja merina extremeña, bien vale una mirada a verracos de ibérico aunque la nave tuviera un olor especial que no contentaba a todos los que acudían a ella. Hasta aquí, la visita ganadera a la ganadera Feria de Zafra, tan tristona como el tiempo otoñal que otro año se hubiera recibido con alegría. «Es que no está el día ni para llover, fíjate. ¡»Qué pena«, clamaba un ganadero al equipo de HOY.

Donde no parece vaya a llegar las lamentaciones son a los dueños de los puestos de copas y alimentación del recinto ferial segedana. Sin estar llenos, porque tampoco lo iban a estar un jueves al mediodía, tenían buen aspecto. Adolescentes que han salido ya de los dos institutos de Zafra, personas de pueblos vecinos, trabajadores de las empresas que exponen maquinaria o de las tiendas de cerámica, peletería, cuchillería o cualquier producto estaban en ellas. Esta noche se activan las atracciones de feria hasta el próximo martes y los feriantes prevén buenos días porque no va a llover. Justo lo contrario que querría el campo. Los ganaderos. El rostro, en esta ocasión, de una parte de la Feria de Zafra tristona de 2024.

La Feria Ganadera de 2005 tampoco contó con ovejas, vacas y cabras porque también golpeó la lengua azul. Pero al menos entonces hubo subasta virtual en Zafra. Esta vez no. No daba tiempo, dice la organización, y tampoco tenía sentido al no poder moverse los animales de las explotaciones....Si es que cuando no va, no va.