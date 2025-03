139 extremeños han pedido asesoramiento para cambiar de sexo

El 2 de marzo del año pasado entró en vigor la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la ... garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida coloquialmente como 'Ley trans'. Andrei Rodas, que es de Montijo pero ahora estudia y vive en Badajoz, ya tenía todo preparado para cambiar su nombre en el Registro Civil de su pueblo y su letra en su documento nacional de identidad para que al fin pusiera 'M' de masculino.

«Con la ley anterior había que hacer un tratamiento hormonal y pasar por un psiquiatra, pero yo no quería hacer todo eso solo para conseguir cambiar mi nombre», relata este joven estudiante de biología que ahora tiene 21 años. Andrei había conocido el pasado 8 de marzo al personal de la asociación Triángulo, que le prepararon la instancia. En su caso, cuenta, todo fue muy rápido y el 2 de mayo culminó este proceso ante la Administración que muchas personas desean hacer de manera paralela a su transición y que no siempre es sencillo. «A mí me solucionaron muy rápido, pero sé de personas que no lo están consiguiendo a la primera», contaba esta semana Andrei.

Una de las novedades de la 'ley trans' ha sido que en los registros civiles las personas podían cambiar de nombre y sexo simplemente presentando una instancia y ratificando su decisión dentro de un periodo máximo de cuatro meses después. El primer día de su aplicación algunos funcionarios rechazaron colaborar en este trámite, pero después todo se ha ido normalizando. A estas alturas, cuando han transcurrido un año y casi tres meses, desde la Fundación Triángulo indican que esta gestión se va desarrollando sin mayores problemas, aunque en ocasiones hay registros civiles que dilatan el proceso llamando a ratificar varias veces, se quejan desde Triángulo.

No hay cifras oficiales

No es sencillo saber cuántas personas se están beneficiando de la 'ley trans'. En Extremadura hay 21 registros civiles, pero el Tribunal Superior de Justicia en Extremadura no tiene los datos de cuántos cambios de nombre y sexo se han producido. Por su parte, el Ministerio de Justicia indica que este asunto lo ha dejado en manos del Ministerio de Igualdad, con el que también ha contactado este periódico, y donde afirman que no existen datos regionalizados, por lo que a día de hoy en Extremadura no se puede conocer el alcance exacto de esta parte de la 'ley trans'.

Fundación Triángulo tiene no obstante dos oficinas –en Cáceres y Badajoz– dedicadas al apoyo y asesoramiento de las personas transexuales. Según explicaron el año pasado, en el primer mes y medio desde que entró en vigor la ley 17 personas habían pedido asesoramiento para cambiar de nombre o sexo en el Registro civil. Después, el año 2023 indicó en su informe anual que 150 personas pidieron información sobre la 'ley trans' en las oficinas de Triángulo de Cáceres y Badajoz, de las cuales 111 indicaron que querían información concreta sobre la posibilidad de cambiar de nombre y sexo, aunque se desconocen si luego materializaron este interés. Posteriormente, a lo largo de este 2024 han sido 28 más de entre las 107 atendidas, de manera general, en estos dos puntos de información, por lo que desde la entrada en vigor de la ley Triángulo ha asesorado en Extremadura a 139.

Después del registro tuve que ir a la Seguridad social, al banco... nadie sabe bien qué hacer Andrei Rodas Cambió de sexo y de nombre

Emiliano Hernández, al frente de esta oficina de Triángulo en la ciudad de Cáceres, explicaba este diario que «algunos registros alargan los trámites y llegan a citar hasta tres veces a la persona, por lo que los cuatro meses se convierten en seis. En general la respuesta de la Administración está siendo buena y no ha habido ninguna negativa, pero no parece haber unidad de criterio y sería conveniente impartir cierta formación al personal del registro civil porque a veces les entran dudas o cuestionamientos. Hay personas que nos dicen que les hacen preguntas que se reducen a si están conformes o no con su decisión, y con otras se extiende más la entrevista e insisten en si has pensado bien lo que vas a hacer, lo que a veces es cuestionable. Se nos quejan no obstante por los tiempos, no por las preguntas», señala el técnico de Triángulo.

Entre 16 y 24 años la mayoría

En cuanto al perfil que acude a las oficinas de asesoramiento a transexuales este sigue siendo el de persona joven. «La media de edad entre los 16 y 24 años y el año pasado alcanzamos un total 202 personas atendidas de las que 86 eran nuevas. El resto son seguimientos de otros años», explica.

En su opinión, «con la nueva ley se vive un poco mejor porque se reconoce la autodeterminación de género a ciertas personas que se veían excluidas. La facilidad de los trámites ha ayudado mucho. Y es que, no reconocer el género en el DNI daba muchos problemas en algo tan sencillo como sacar el bonobús. Además, supone un gran avance porque elimina requisitos muy patologizantes como tratamientos hormonales o cirugía. Pero queda por hacer, faltan las personas no binarias, y las personas trans menores de 12 años que esta ley no se sabe muy bien cómo registrarlos».

Por su parte, Andrei Rodas tiene aún muchos frentes abiertos. El año pasado tuvo que votar con su DNI antiguo (e inválido) porque el nombre del nuevo no coincidía con el del censo. «Ahora he tenido que ir a la Seguridad Social, al banco... La reacción de todos es ir derivando a otros el problema porque nadie sabe bien qué hacer. Yo, como insisto mucho, me lo van resolviendo. Menos el bizum, donde sale mi nombre antiguo y no me va a quedar más remedio que cambiar de banco».