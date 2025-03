«Pasé por una psiquiatra para que me dijera que me siento hombre cuando yo ya lo sabía»

El 2 de marzo del año pasado entró en vigor la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la ... garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida coloquialmente como 'Ley trans'.

Marc Noriega vive a caballo entre Cáceres y Mérida. Tiene ahora 26 años, pero sentía que era un niño «con seis u ocho años». En su familia lo dijo con 18 y reconoce que fue «un choque de realidad que a mí me gustaran las mujeres, pero han llevado muy bien que yo nunca fuera heteronormativo». Al final, el verano pasado consiguió que en su documento nacional de identidad figurara que es varón, lo que le ahorrará tragos como que en su diploma de bachillerato ponga 'doña', o situaciones incómodas con los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando revisan su DNI.

En realidad, Marc ha vivido su transición con naturalidad. Se ha hormonado, tal y como exigía la ley anterior para cambiar de nombre, y ha tenido que hacer visitas al psiquiatra, pero le tocó una del sistema público, Teresa, que siempre entendió su situación y no lo puso en aprietos, cuenta. Con todo, puede que no siempre sea así. «La nueva ley la veo bien porque pasé por una psiquiatra para que me diese un papel que dijera que me siento hombre cuando yo ya lo sabía».

Marc cambió de nombre hace siete años y desde que entró en vigor la nueva 'ley trans' el año pasado tenía pendiente cambiarse de sexo oficialmente en el Registro Civil de Badajoz, donde le constaba que había una funcionaria reticente, pero al final todo salió bien. «Pedí a mi padre que se acercara al registro y preguntara y le dijeron que debía ir yo a firmar. Me acerqué una mañana, firmé y tardé muy poco. Fue para cambiar el sexo solo. El nombre ya lo hice, pero esto es una lucha continua, soy consciente. En la universidad hasta el año pasado no se me cambió el nombre en el campus virtual, lo cual no entendía», dice este extremeño que celebra el último avance en la ley y tiene claro, por los casos que conoce, que estos procesos no tienen vuelta atrás.