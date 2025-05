Tren en Extremadura: La protesta en Madrid por un tren digno pincha y solo arrastra a 300 manifestantes

«Un tren digno para Extremadura». Este grito retumbó durante varios minutos en el interior de la estación de Atocha a la llegada, con un ... ligero retraso –como no podía ser de otra manera– de los manifestantes que se desplazaron en tren a Madrid desde la región para reivindicar un servicio ferroviario digno. La organización de esta protesta comenzó ya con divisiones y la autoexclusión de colectivos y eso se reflejó ayer, cuando apenas 300 personas participaron en una movilización con mucha presencia de políticos, poca de ciudadanos, convocada por una treintena de colectivos.

Varias personas esperaban a los viajeros en la zona de salidas para unirse a la marcha que les llevó a pie desde Atocha a la plaza de Las Cortes, porque no tuvieron opción de plantarse frente al Congreso. Algo también habitual en este tipo de concentraciones, pero que no gustó a los manifestantes. «No somos delincuentes», se quejaba Carmen Bejarano, de Aliseda, después de que la Policía Nacional les cortara el paso a escasos 50 metros de la estatua de Neptuno.

La caminata empezó con algún contratiempo. Tras la salida de Atocha en un ambiente casi festivo y con una charanga tocando los acordes de 'Mi gran noche', de Raphael, varios agentes interrumpieron el avance de los cerca de dos centenares de personas que se dirigían hacia el Paseo del Prado. Tras unos minutos de intertidumbre, continuó el recorrido con los miembros de la Policía Nacional escoltando a los integrantes de la manifestación para evitar que se interrumpiera el tráfico. No cesaron las proclamas reivindicativas ni la música durante todo el trayecto hasta la plaza de Las Cortes. «Más recursos y menos discursos» o «menos Aves y más regionales» fueron los eslóganes más coreados durante toda la mañana.

La Policía Nacional impidió que los manifestantes llegaran hasta las puertas del Congreso

Frente a las vallas con las que la Policía Nacional impidió que los manifestantes llegaran a la puerta del Cogreso de los Diputados se congregaron unas 300 personas. Un nutrido grupo de extremeños residentes en Madrid esperaban allí a que llegara la marcha. «Estamos aquí para apoyar a nuestra tierra», decía Juana María Martín, natural de Helechal, pero que vive en Getafe, que trataba de hacerse oír por encima de la música de jotas extremeñas y las proclamas.

Los emigrantes extremeños eran numerosos. «He sufrido muchas veces los retrasos del tren», aseguraba Pablo Jiménez, que conoce bien el trayecto entre su Cáceres natal y Alcobendas.

El manifiesto de Gemio

Los partidos políticos, excepto el PSOE, que no se había sumado, estuvieron muy representados. «Estamos aquí para que se respete el pacto por el ferrocarril», señalaba María Guardiola, presidenta regional del Partido Popular, durante el recorrido a pie desde Atocha.

Unos metros más atrás Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, lamentaba los 20 años de retraso que lleva la llegada de la alta velocidad a Extremadura. «En este tipo de actuaciones deberíamos estar todos unidos», añadía De Miguel, lanzando un dardo a los ausentes. En la misma línea despidió Isabel Gemio, pacense, el manifiesto que leyó junto al periodista Daniel Domínguez, de la asociación ecologista Adenex, para cerrar el acto, ya cerca de las dos de la tarde. «No olvidemos el poder del pueblo y de la gente», declaró la periodista en una llamada a la unión de todos los ciudadanos para defender las causas que merecen la pena. «Extremadura no se resigna para pedir lo que es justo: un tren digno, sostenible y social», leyó levantando los aplausos de los asistentes.

Ver fotos Imagen. Imagen de dos mumjeres sosteniendo un cartel en la manifestación. JV ARNELAS

También citó Gemio los múltiples errores y retrasos que ha sufrido repetidamente el tren entre la región y Madrid desde la inauguración de la línea de alta velocidad. «Todo apunta a que se buscaba un nuevo acto de propaganda», criticó. Igualmente, reclamó la reapertura de la Ruta de la Plata, reivindicación que fue muy apoyada.

Mejores horarios y más frecuencias para los ferrocarriles que circulan por la región, no solo en su unión con la capital de España, pedían igualmente los manifestantes a los cargos políticos con los que se cruzaban en la concentración.

Hasta la plaza de Las Cortes se acercaron políticos de ámbito nacional. José Luis Martínez Almeida, alcalde popular de Madrid, Inés Arrimadas y Edmundo Bal, de Ciudadanos, fueron algunos de los que se sumaron a la protesta extremeña.

Una reclamación que va dirigida a los que han tomado las decisiones políticas durante más de 40 años, señaló David Salazar, portavoz de Ciudadanos en la región. Ese malestar era compartido por los presentes, que se quejaron repetidamente del abandono que ha sufrido la región por parte de los partidos políticos de distintos signos. «Es una vergüenza cómo han tratado a Extremadura», comentó Pura Díaz, de Hinojal.

«A Extremadura no la engañan más», leyó Gemio, que insistió en que la región no tiene nada que celebrar hasta que no se acabe con la discriminación por razones de renta que sufren los extremeños.

Una interpretación del himno de Extremadura en la plaza de Las Cortes cerró el acto.