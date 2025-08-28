Tres nuevos casos de virus del Nilo elevan a cinco los afectados en Extremadura

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 28 de agosto 2025, 13:56 Comenta Compartir

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, uno de ellos asintomático.

Los nuevos afectados por este virus son dos hombres de 59 y 76 años del área de salud de Don Benito-Villanueva, ambos ingresados en el hospital de Don Benito-Villanueva, y una mujer de 37 años asintomática, del área de salud de Badajoz. El caso de esta mujer fue detectado a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

En total, este verano se han registrado en Extremadura cinco casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, de los que dos permanecen ingresados en el área de salud de Don Benito-Villanueva.

El primer afectado, un varón de 57 años del área de salud de Cáceres, fue notificado el pasado 8 de agosto y se trató también de un caso positivo en un donante asintomático detectado a través del Banco de Sangre de Extremadura. Esta persona ya recibió el alta.

El segundo caso identificado en la región fue el de otro hombre de 65 años del área de salud de Don Benito-Villanueva notificado el pasado 21 de agosto. Este paciente también ha sido dado ya de alta.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, «manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica», aunque el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas.

El pasado año en la región hubo 27 positivos y dos fallecidos por el Virus del Nilo. Esta enfermedad se suele transmitir por la picadura de un mosquito infectado. La situación se presenta complicada este año tanto para la región extremeña Extremadura como para Andalucía, las dos zonas del país que más riesgo tienen según el Ministerio de Sanidad.

Recomendaciones

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

Temas

salud

Extremadura

SES