Dos municipios extremeños, entre los más lluviosos del país este lunes

Dos municipios extremeños se han situado este lunes, 29 de mayo, entre los más lluviosos del país. El temporal de agua y viento no ... cesa, principalmente en la provincia cacereña, donde Valverde del Fresno y Navalvillar de Ibor se han colado en el 'top ten' de las localides españolas en las que más ha llovido. En concreto, en el municipio valverdeño se han acumulado 29,4 litros hasta las 19.00 de la tarde que le coloca séptimo en la lista de las 10 más lluviosas este lunes. Encabeza el ranking Palma de Mallorca en las Islas baleares, con 52,1 litros.

Le sigue en la lista Navalvillar de Ibor que ha acumulado 27,8 litros a la misma hora. En las Islas Baleares es donde más ha arreciado el temporal, con cinco ciudades entre las más lluviosa.

Las otras tress poblaciones más lluviosas en la región han sido Madrigal de la Vera, que ha acumulado 20,2 litros por metro cuadrado; Torrecilla de los Ángeles, con 15,2 litros; y Piornal, donde han caído 15.

En cuanto a las fuertes rachas de viento, que en algunos puntos del país han alcanzado hasta los 86 kilómetros por hora, como es el caso de Reinosa, en Cantabria, no han afectado a ninguna estación extremeña, según la última actualización de datos de la Aemet. Jerez de los Caballeros y Fuente de Cantos han registrado las más altas, con 43 y 41 kilómetros por hora respectivamente.

La predicción meteorológica para la jornada del martes no informa de avisos por lluvias intensas o viento en la región, a diferencia de este lunes que sí ha activado la alerta. No obstante, los cielos van a permanecer cubiertos principalmente en el norte de la provincia de Cáceres, donde se prevén tormentas ocasionales que pueden ser fuertes y con granizo. No se descartan en el resto del territorio extremeño, donde pueden formarse bancos de niebla y brumas en la primera mitad del día.

Las temperaturas se mantienen sin cambios, con máximas de 25 grados en Badajoz y 20 en Cáceres, y mínimas de 12 grados en las dos capitales de provincia.