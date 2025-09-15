HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros esperando el tren en la estación de Don Benito. S. V.

Un tren sale de Don Benito con 50 minutos de retraso por una incidencia

El problema se localiza en la infraestructura de Adif en la zona de Cabeza del Buey

A. M.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:20

Los viajeros del tren Regional Express 17806 sufren este lunes un retraso de 50 minutos en su trayecto hacia Badajoz. El convoy Media Distancia, con inicio del viaje a las 6.20 horas en Cabeza del Buey, ha salido de la estación de Don Benito con casi una hora de demora.

El problema se debe a una «incidencia» en la infraestructura de ADIF, ha informado Renfe a los usuarios a través de mensajes. Se trata de una incidencia localizada en la zona de Cabeza del Buey. El convoy, que circula con una demora de 50 minutos, tiene prevista la llegada a la estación de la capital pacense a las 9:38 horas.

Han perdido el enlace a Cáceres

Los viajeros que tenían enlace en Mérida para dirigirse hacia en Cáceres han perdido el enlace, por lo que Renfe les ha puesto taxis. Sin embargo, los usuarios acogidos a los descuentos del Verano Joven, y por tanto con billetes independientes para ambos trayectos, no han podido contar con ese traslado por carretera.

Recuerda la operadora ferroviaria que presta 205 servicios semanales en Extremadura, es decir, más de 800 servicios al mes; y que «la mayoría se presta con normalidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  5. 5 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  6. 6 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  7. 7

    Un lugar para perderse en Mérida
  8. 8 Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo
  9. 9

    Veteranos de fútbol 7 de Cáceres: «Disputamos los partidos sin entrenar, no nos dan campo»
  10. 10 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un tren sale de Don Benito con 50 minutos de retraso por una incidencia

Un tren sale de Don Benito con 50 minutos de retraso por una incidencia