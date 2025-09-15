Un tren sale de Don Benito con 50 minutos de retraso por una incidencia El problema se localiza en la infraestructura de Adif en la zona de Cabeza del Buey

A. M. Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:20 | Actualizado 09:15h.

Los viajeros del tren Regional Express 17806 sufren este lunes un retraso de 50 minutos en su trayecto hacia Badajoz. El convoy Media Distancia, con inicio del viaje a las 6.20 horas en Cabeza del Buey, ha salido de la estación de Don Benito con casi una hora de demora.

El problema se debe a una «incidencia» en la infraestructura de ADIF, ha informado Renfe a los usuarios a través de mensajes. Se trata de una incidencia localizada en la zona de Cabeza del Buey. El convoy, que circula con una demora de 50 minutos, tiene prevista la llegada a la estación de la capital pacense a las 9:38 horas.

Han perdido el enlace a Cáceres

Los viajeros que tenían enlace en Mérida para dirigirse hacia en Cáceres han perdido el enlace, por lo que Renfe les ha puesto taxis. Sin embargo, los usuarios acogidos a los descuentos del Verano Joven, y por tanto con billetes independientes para ambos trayectos, no han podido contar con ese traslado por carretera.

Recuerda la operadora ferroviaria que presta 205 servicios semanales en Extremadura, es decir, más de 800 servicios al mes; y que «la mayoría se presta con normalidad».