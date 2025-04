Un tren extremeño arrolla a un animal y provoca el retraso de dos servicios

Los pasajeros de dos trenes extremeños se han visto afectados este lunes debido a que uno de ellos ha arrollado a un animal, interrumpiendo el ... viaje de este ferrocarril y alterando el trayecto de otro convoy que tenía que realizar el recorrido inverso por la misma vía.

Los hechos han tenido lugar este mañana, cuando el tren Media Distancia 18331 que ha salido a las 6.58 horas de Badajoz con destino Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha chocado contra un animal que ha invadido la vía a la altura de Don Benito. La colisión y arrollamiento del animal ha originado un problema mecánico en el ferrocarril, que no ha podido continuar prestando servicio.

Debido a este problema, los usuarios que iban en este convoy han tenido que ser transbordados a varios autobuses para poder seguir el viaje hacia sus ciudades de destino.

Sin embargo, no ha sido el único servicio afectado por este incidente, ya que también se ha visto alterada la ruta del tren Regional Express 18770 que tenía programada su salida a las 12 horas desde Puertollano (Ciudad Real) en dirección a Badajoz. Realizaba el recorrido inverso y su servicio ha tenido que ser parcialmente suspendido para poder auxiliar al tren que ha sufrido el accidente con el animal. Concretamente, se ha suprimido el trayecto entre las estaciones de Puertollano y Villanueva de la Serena. De este modo, según han informado desde Renfe, la compañía también ha puesto autobuses a disposición de los viajeros que venían desde Puertollano y estaciones intermedias hasta Villanueva para trasladarlos por carretera hasta Badajoz. En cambio, entre Villanueva de la Serena y Badajoz los viajeros han realizado el recorrido usando el tren que había estacionado en Villanueva.

Según explican las mismas fuentes, a los viajeros que tenían prevista alguna conexión con otro tren les han ofrecido planes alternativos de traslado por carretera, como taxis.

De este modo, los usuarios de estos dos trenes han visto alterados sus viajes, ya que en ambos casos han registrado retrasos en sus respectivas llegadas. Ha sido el caso de Diego González, uno de los pasajeros que tenía previsto coger este lunes ese tren en Campanario. Su destino final era Cáceres, por lo que había planeado enlazar con otro tren en Mérida. Sus planes no han salido como esperaba y, según explica a HOY, en la estación de Campanario le han informado que le recogería un autobús. «El vehículo ha llegado una hora más tarde de lo que tiene programado el trayecto en tren. Por esta razón, cuando he llegado a Mérida me han ofrecido un taxi que he compartido con otro cliente que se encontraba en la misma situación y hacía el mismo viaje. Hemos llegado a Cáceres una hora tarde teniendo compromisos que atender. A otra persona le han facilitado un taxi hasta Zafra. Sin embargo, a otro pasajero que tenía que haber cogido en Mérida un tren a Sevilla y no ha podido le han ofrecido un taxi hasta Zafra y de allí él tenía que asumir los gastos», indica. «Lo peor es que no es la primera vez que me ocurre una cosa así. Ya me pasó lo mismo en el mes de febrero, en el mismo tren, pero realizando el trayecto contrario», añade.

Hay que recordar que la línea de ferrocarril de Extremadura es de vía única, por lo que los trenes deben ir esperando a que pase el convoy que marcha en sentido contrario, lo que puede ampliar el tiempo de demora de los servicios o se pueden ver afectados por los cruces con otros trenes que circulan por la misma plataforma.

Indemnización por retraso

De acuerdo con el compromiso de puntualidad de Renfe, los viajeros que se vean afectados por retrasos pueden solicitar la indemnización a la que tienen derecho según el tiempo de retraso en la llegada. En el caso del Media Distancia, cuando la demora es superior a 15 minutos se devuelve al usuario el 25% del precio del billete. Si el retraso supera los 30 minutos la devolución es del 50%. En el caso de que sea superior a una hora se reintegra el precio total del billete.

Los viajeros del Regional Express tienen derecho a una devolución del 25% si el retraso superior a media hora, al 50% si la demora es más de 45 minutos y al 100% del precio del billete si es superior a una hora.

El usuario podrá solicitar la indemnización una vez pasadas 24 horas desde la llegada del tren y cuenta con un máximo de tres meses desde la fecha del viaje para solicitar la indemnización.