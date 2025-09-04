Transportes busca tecnologías alternativas para mantener líneas de tren extremeñas

El Ministerio de Transportes busca una alternativa tecnológica que permita mantener en servicio líneas extremeñas de tren deficitarias sin tener que recurrir a los costes ... que supone la electrificación que exige la normativa europea. Esto evidencia que la red regional no tiene el peso suficiente para recibir esas inversiones, pero por otro también muestra la intención de seguir ofreciendo esta opción de movilidad a los viajeros.

Transportes anunció a comienzos de agosto el lanzamiento de una consulta preliminar al mercado para evaluar alternativas tecnológicas a los trenes con tracción diésel en líneas no electrificadas de la red nacional de interés general. El estudio afecta a seis tramos, de los que tres están en Extremadura: Cáceres-Valencia de Alcántara, Zafra-Huelva y Mérida-Los Rosales. Los otros tres son Ávila-Salamanca, Soria-Torralba y Huesca-Canfranc.

El objetivo de esta consulta es recopilar información del sector ferroviario que permita analizar la conveniencia de electrificar estas líneas, o bien recurrir a tecnologías innovadoras para reducir las emisiones contaminantes, tal como exigen los compromisos alcanzados con la Comisión Europea.

Dentro de este proceso, este jueves se ha celebrado una jornada en la que el Ministerio de Transportes ha expuesto sus objetivos. La sesión ha despertado el interés del sector con más de cien entidades inscritas. El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

Actualmente, un 33% de los 15.600 kilómetros de la red ferroviaria nacional no tiene electrificación. Una carencia que es especialmente notable en la red de ancho ibérico, con más de 4.000 kilómetros de los 11.000 existentes sin catenaria.

Transportes trabaja en la redacción de una nueva estrategia indicativa, el documento que recoge las inversiones previstas y los objetivos a conseguir. Como se ha expuesto en la jornada, el objetivo es fomentar la electrificación de la red para eliminar o reducir los tramos que aún funcionan con trenes diésel. Pero en aquellos casos en los que esta inversión resulte muy elevada se buscan alternativas tecnológicas. De ahí que quiera conocer las innovaciones que maneja el sector, así como los requisitos que debería cumplir la infraestructura ferroviaria para poder adoptarlas. Asimismo, pretende evaluar los costes y las ventajas y limitaciones que aportarían estas tecnologías.

En la jornada de este jueves Transportes ha puesto de manifiesto que su intención es mantener las circulaciones actuales. Es decir, no contempla suprimir las seis líneas en estudio, sino buscar alternativas que permitan su mantenimiento sin recurrir al gasto que implica la electrificación.

Pero tampoco renuncia a lo que se denomina electrificación estratégica, que supondría la instalación de catenaria en un tramo concreto para dar servicio al resto de la línea. Este tipo de tracción combinada es una de las alternativas que se plantean en esta consulta junto con la utilización de pilas de hidrógeno, trenes dotados con baterías que se recargan en tramos con catenaria, uso de biocombustibles o cualquier otra alternativa que plantee el sector.

En el caso de las líneas extremeñas, destaca la que conecta Cáceres con Valencia de Alcántara, ya que en la actualidad apenas acoge tres circulaciones de ida y vuelta a la semana. En cuanto a las otras dos incluidas en el proceso, Transportes destaca las posibilidades que ofrecen para una solución conjunta. Mérida-Los Rosales, que conecta la región con Sevilla, pasa por Zafra, donde arranca el recorrido hasta Huelva. De esa forma, la estación segedana podría ser un lugar estratégico como punto de recarga de baterías o suministro de hidrógeno verde.

Nueva estrategia

La información que se recabe servirá para la elaboración de la nueva estrategia indicativa en la que trabaja Ministerio de Transportes, que se prevé concluir a finales de este año. Este documento incluirá un estudio completo de la red no electrificada y un análisis de coste beneficio sobre las inversiones necesarias para plantear esa mejora.

Como se ha indicado, son más de 5.000 kilómetros, pero quedarán fuera líneas con bajo uso, ramales y enlaces puntuales y tramos en los que ya está prevista la electrificación, que suman unos 1700 kilómetros. En este grupo se incluiría otra línea que da servicio a la región, la que conecta Ciudad Real con Mérida, que ya tiene planteada la electrificación. Asimismo, aunque fuera de Extremadura, la comunidad se verá especialmente beneficiada por la catenaria que se instalará entre Illescas y el límite con la provincia de Toledo, en Oropesa, lo que permitirá dar continuidad a la línea de alta velocidad entre Badajoz y Plasencia, que actualmente está en obras para prolongarla hasta Talayuela.