HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mikel Merino mete el tercero de cabeza ante Bulgaria
Línea de tren entre Cáceres y Valencia de Alcántara, una de las incluidas en el estudio. HOY

Transportes busca tecnologías alternativas para mantener líneas de tren extremeñas

El Ministerio expone la consulta al mercado para garantizar el servicio sin tener que recurrir a la electrificación

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:01

El Ministerio de Transportes busca una alternativa tecnológica que permita mantener en servicio líneas extremeñas de tren deficitarias sin tener que recurrir a los costes ... que supone la electrificación que exige la normativa europea. Esto evidencia que la red regional no tiene el peso suficiente para recibir esas inversiones, pero por otro también muestra la intención de seguir ofreciendo esta opción de movilidad a los viajeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los fallecidos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa
  2. 2 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  3. 3 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  4. 4

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  5. 5 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  6. 6 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  7. 7 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  8. 8 Un hombre se autolesiona con un cuchillo en la comisaría de Cáceres
  9. 9 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas
  10. 10 Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Transportes busca tecnologías alternativas para mantener líneas de tren extremeñas

Transportes busca tecnologías alternativas para mantener líneas de tren extremeñas