EL VERANO DE MIGUEL SANSÓN | ARTESANO «Lo que más trabajo me ha costado ha sido reinventarme» Artesano. A Miguel Sansón le gusta viajar ligero de equipaje en vacaciones y por la vida. MIGUEL SANSÓN | ARTESANO Artesano y artista, sus sillas lo hicieron famoso en todo el mundo, aunque de lo que más orgulloso se siente es de haber exportado la marca Extremadura CELIA HERRERA Miércoles, 8 agosto 2018, 08:00

El artista de Almoharín (1961) expone hasta el 20 de septiembre en la sala Vaquero Poblador de Badajoz -calle Felipe Checa, 23- 'Maters Matris', una muestra dedicada a la figura de la mujer a través de esculturas y cuadros.

-¿Qué tiene previsto hacer este verano?

-Saldré algún fin de semana pero no muchos. Cuido a mis padres que son dependientes, y estoy con ellos todo lo que puedo.

-¿Suele tener planificadas las vacaciones o va más a la aventura?

-Suelo ir más a la aventura cuando me he ido de vacaciones.

-¿Tiene en cuenta la gastronomía a la hora de elegir el lugar de vacaciones? ¿Cuáles son sus platos favoritos?

-Siempre me gusta probar lo típico del lugar donde voy. Como platos favoritos, diría que me gusta comer. La buena cocina siempre está bien.

-¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está de vacaciones?

-Visitar iglesias, museos, monumentos edificios artísticos... donde hay arte en general. También me gusta mezclarme con la gente y visitar sus mercados.

-¿Con qué compañía suele ir de vacaciones o prefiere viajar solo?

-Suelo ir con amigos o familia casi siempre, aunque me encanta y disfruto mucho viajando solo.

-¿Prefiere los viajes culturales, el campo o la montaña?

-Prefiero los viajes culturales y espirituales, aunque el campo y la montaña también me gustan. No me gusta mucho la playa.

-¿Asiste a las fiestas de los pueblos?

-Pocas veces.

-¿Aprovecha el verano para ir al teatro, cine, conciertos...?

-Sí, dependiendo de donde vaya y lo que se oferte.

-¿Ve más televisión en verano? ¿Qué tiempo de programas le gustan?

-Suelo verla más en verano, y no me gusta la telebasura. Lo demás, dependiendo de la película o el programa, y veo también series.

-¿Desconecta del día a día o a pesar de estar de vacaciones o sigue pendiente del móvil y la redes sociales?

-Al móvil siempre estoy conectado. Creo que es normal. Con las redes me relajo más en verano.

-¿Duerme siesta en vacaciones o prefiere dedicar ese tiempo a hacer otras actividades?

-Cuando he ido de vacaciones, suelo dormir siesta, pero nunca más de media hora. Me gusta descansar a medio día si se puede, y luego seguir.

-¿Madruga durante las vacaciones o prefiere trasnochar?

-Aunque me acueste tarde, suelo despertarme a la misma hora siempre, esté donde esté.

-¿Cuáles son las vacaciones que recuerda con nostalgia? ¿Qué tuvieron de especiales?

-Unas en Egipto y otras que pasé haciendo el Camino de Santiago, en el que estuve 40 días caminando desde Roncesvalles a Finisterre. En las dos experiencias aprendí mucho y sentí mucho.

-¿Qué sitio de Extremadura elegiría para pasar unos días de vacaciones y por qué?

-Si es en verano, Valle del Jerte o la Vera: buena gastronomía, preciosos parajes y, en verano, buenas temperaturas.

EN CORTO -Su tiempo de ocio lo dedica a: Caminar, leer, estar con la familia, con amigos, ir de compras, hacer cosas que me gustan, o estar en paz. -Cuando se levanta da las gracias por: Respirar y tener un nuevo día, una familia maravillosa y ver qué depara el día. -Un ejemplo a seguir: Así en concreto, ninguno, pero admiro a muchísima gente que ha dejado su huella en la humanidad desde al amor incondicional, que es lo más difícil para un ser humano. -Lo que menos le gusta de la gente: La manipulación. -Algo que siempre ha querido hacer o tener y aún no ha conseguido: No se me ocurre nada. -El libro que más huella le ha dejado: 'Ami, el niño de las Estrellas', de Enrique Barrios. -Su película favorita: Bastantes, podría citar 'Avatar'. -La canción de su vida: Depende de la la época de mi vida, me han gustado unas canciones u otras. Roy Orbison me encanta. -El lugar que más le ha impactado: New York -Y el que elegiría para sus vacaciones perfectas: Me gustan muchos lugares, siempre lejanos y exóticos -El deporte que practica: Andar. Antes hacía mucha bici. Ahora me gusta andar por el campo durante horas. -Su comida favorita: : Andar. Antes hacía mucha bici. Ahora me gusta andar por el campo durante horas. -Si pudiera, compraría un cuadro de: Fray Angélico -El olor que más le gusta: Nardos -Su lema: Por sus obras les conoceréis.

-¿Cuál es el recuerdo de su niñez que guarda con más cariño?

-Ir a bañarnos al río con mis padres, hermanos, y con los amigos de mis padres con sus hijos.

-¿Viaja por la vida ligero de equipaje o tiene apego a las cosas?

-Ligero, hay que ir ligero. 'Los por si acaso' siempre los dejo en casa

-¿Cómo han cambiado sus prioridades con el paso del tiempo?

-Muchísimo, han cambiado bastante. Nada que ver a las prioridades de antes. Los años te enseñan mucho en lo esencial.

-¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecho?

-Haber exportado la marca Extremadura a muchísimos sitios fuera de nuestro país.

-¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir?

-Haberme reinventado en estos últimos años, que han sido duros.

-¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué?

-La humildad, la honestidad, la gente auténtica y sencilla, porque conecto mejor con esos valores.

-¿Ha habido algún momento en su vida que ha marcado un antes y un después?

-Sí, cuando tenia 26 años, y la primera vez que hice el Camino de Santiago en bicicleta desde mi pueblo por la Ruta de la Plata. Tenía 33 años, y era el año 1993.

-¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo?

-Ambas cosas, pero la competitividad siempre me la he tomado desde una perspectiva positiva, un medio para aprender más y mejorar.

-Si pudiera dar marcha atrás, ¿cambiaría alguna decisión que ha tomado?

-Creo que no. Cada decisión tomada fue desde el nivel de consciencia que tenía en ese momento, y si salió mal, algo me enseñó.

-¿Tiene algún proyecto entre manos?

-Por ahora vivir...