¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Sonia López, vicepresidenta de la asociación regional, en la Asamblea. AEx

Los trabajadores de los programas de atención a las familias: «Cobramos poco más del salario mínimo»

Reclaman en la Asamblea cobrar lo mismo que sus homólogos de otros servicios de la Junta y que se les garantice su confidencialidad

A. B. Hernández

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:39

Sueldos precarios e inseguridad laboral. La vicepresidenta de la Asociación profesional de atención a las familias de Extremadura, Sonia López, ha comparecido este miércoles en ... la Comisión de Salud y Servicios Sociales en la Asamblea, a petición del PSOE, para dar a conocer de manera pública la «complicada situación» en la que llevan desarrollando su trabajo desde hace más de dos décadas en la región y exigir soluciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

