Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés El festivo del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se traslada en Extremadura al lunes 13. ¿Qué tiendas y supermercados estarán abiertos?

El próximo lunes, 13 de octubre, será festivo en Extremadura. Solo cinco comunidades autónomas han decidido trasladar el festivo del Día de la Hispanidad, 12 de octubre, al lunes al caer este año en domingo, y nuestra región es una de ellas. Por eso ahora muchos se preguntan: ¿abrirán las tiendas y supermercados este lunes o cerrarán al considerarse día festivo? Pues la respuesta es 'depende', y es que se trata de un festivo con apertura autorizada, por lo que depende del comercio en concreto abrir o no sus puertas. Te desvelamos el horario de tiendas y supermercados como Mercadona, El Corte Inglés, El Faro o Carrefour para este 13 de octubre.

- Mercadona: no abrirá sus puertas el lunes 13 de octubre.

- Supermercados DIA: el 13 de octubre permanecerán cerradas las tiendas de Cáceres, Badajoz, Mérida y otras localidades. Para confirmar el estado de tu tienda más cercana, puedes consultar su buscador oficial a través de su página web.

- Carrefour: los centros de La Granadilla, Valverde, Cáceres y Mérida permanecerán cerrados el domingo 12 de octubre y abrirán con normalidad el lunes 13. Sus tiendas exprés funcionarán con sus horarios habitules ambos días.

- ALDI: todas las tiendas de la región estarán abiertas el día 13 de octubre de 9 a 21:30 h.

- El Faro: el centro comercial permanecerá abierto en su totalidad el lunes 13 de octubre, incluyendo galería comercial, zona de restauración y ocio, en su horario normal.

- El Corte Inglés: abrirá sus puertas con normalidad.

Al tratarse de un festivo de apertura autorizada, la mejor forma de asegurarse del horario comercial de cada tienda y supermercado es accediendo a la web oficial de cada uno de ellos o preguntando en tu tienda más cercana.

Domingos y festivos de apertura autorizada para los comercios

«El número mínimo de domingos y festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de dieciséis», explican desde el gobierno, «no obstante, las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda limitar por debajo de diez el número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada», añaden.

En Extremadura, estos días son:

- 5 de enero.

- 17 de abril.

- 8 de septiembre.

- 13 de octubre.

- 1 de noviembre.

- 30 de noviembre.

- 6 de diciembre.

- 8 de diciembre.