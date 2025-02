Borrasca en Extremadura: «La predicción sobre Efraín ha sido perfecta, pero el suelo empezó a empaparse el 4 de diciembre»

La previsión meteorológica no falló y ya alertó de los posibles efectos en Extremadura de la borrasca Efraín, por eso se activaron planes de emergencia en la víspera, el pasado día 12, a las trombas de agua que causaron avenidas, sin embargo no se pudo ... prever la acumulación de agua en determinados puntos, han defendido esta mañana el delegado territorial de la Agencia estatal de Meteorología, Marcelino Núñez, y el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, sobre la posibilidad de evitar los daños causados el día 13 en núcleos de población como Gévora, Valdebótoa, La Roca de la Sierra (Badajoz) o Madrigalejo (Cáceres).

«Nosotros hacemos una predicción a cinco días y los avisos a tres, y la predicción ha sido perfecta, lo que pasa es que el suelo empezó a empaparse el 4 de diciembre prácticamente cuando empezó a llover y se empezó a acumular el agua. Es cierto que la precipitación que cayó el 13 fue muy importante, en muchos sitios de récord, y eso provocó daños que ya no estaban en la predicción meteorológica», ha explicado Núñez. En cualquier caso, ha dicho hoy que se activó la alerta naranja y por eso estaban los medios avisados como Protección Civil y todo el sistema Inuncaex (Plan Especial de Inundaciones de Extremadura) arrancó el lunes. Según el responsable extremeño de la Aemet, la precipitación registrada hasta el 18 de diciembre ya supera en cuatro veces la media de diciembre, que es poco, de 50 litros por metro cuadrado, cuando en este periodo ya han caído 200 litros, «y la misma precipitación cayó en Villuercas que en el arroyo Ayuela, lo que ocurre es que sobre hacer previsión sobre el impacto en los arroyos, los ríos y las infraestructuras requeriría tener un modelo de la tierra perfecto, no solo de la atmósfera. No sabemos cómo van los arroyos y de hecho el que ha causado mayor desgracia es un arroyo pequeño, no es el Guadiana, y cuando cae una precipitación concentrada en un punto pues produce daños».

El delegado del Gobierno ha añadido al respecto que el día 12 por la tarde tuvo lugar la primera reunión del Inuncaex para prever los posibles servicios de emergencia que hubiera que activar. «Evidentemente la capacidad de previsión concreta y localizada de las lluvias a la agencia de Meteorología le resulta muy difícil, pero sí se dio la alerta naranja en determinadas zonas de Extremadura y por eso se activó el Inuncaex, en el que participan todos los servicios de emergencia coordinados por la Dirección General de Protección Civil de la Junta de Extremadura y en la que están presentes los cuerpos y fuerzas de seguridad, Cruz Roja o servicios sanitarios. Este dispositivo permitió que el día 13, a pesar de las lluvias y las riadas en determinadas poblaciones no ocurriera ninguna desgracia personal reseñable», ha declarado este miércoles el delegado del Gobierno.

Declaración de zona catastrófica en proceso

Sobre las ayudas para los afectados que han perdido sus bienes o han tenido desperfectos en sus casas, Francisco Mendoza ha explicado hoy que desde la Administración del Estado están disponibles. Por un lado, ha señalado que existe un sistema de protección permanente para los daños causados por fenómenos climatológicos que viene regulado en el Real Decreto 307/2005 que establece un sistema de ayudas para daños básicos en viviendas, enseres o establecimientos. «Son de una cuantía limitada y esa solicitud de esas ayudas se pueden presentar ya. De hecho, estamos instruyendo a los ayuntamientos para que canalicen la presentación de esas solicitudes al Gobierno de la nación, que las analiza, evalúa los daños causados y se concede».

Por otro -ha proseguido Mendoza- existe un procedimiento para la Declaración de Zona Gravemente Afectada por Fenómenos Climatológicos (antes conocida como Declaración de Zona Catastrófica). «Esta permite elevar el nivel de esas ayudas a esas zonas que han sido afectadas. En ese proceso estamos ya. Es decir, estamos evaluando daños desde el día siguiente al que se produjeron las lluvias para preparar un dossier que será elevado Al Gobierno para que se produzca esa Declaración. A los afectados le tenemos que decir que preparen toda la documentación acreditativa de todos los daños producidos para que puedan ser evaluados y que nosotros podamos determinar qué nivel de ayuda podemos aportar desde el Estado. Estamos en coordinación también con la Administración Autonómica porque también puede cooperar en paliar los efectos causados en la vida y enseres de estas personas afectadas para que podamos establecer el mayor nivel de cobertura posible que les permita rehacer sus vidas en el más corto plazo posible».