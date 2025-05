Qué temperaturas se alcanzarán en Extremadura esta semana

Rubén Bonilla Badajoz Lunes, 26 de mayo 2025, 17:56 Comenta Compartir

«Las temperaturas alcanzarán valores entre 5 y 10 ºC superiores a los normales, incluso localmente más». Así avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la previsión del tiempo para España de esta semana.

«Después de varias semanas caracterizadas por un tiempo más fresco y lluvioso de lo habitual, este pasado fin de semana comenzó un periodo de estabilidad con unas temperaturas progresivamente más altas en la Península y Baleares», señala la institución meteorológica.

Así, durante el pasado fin de semana se han superado los 32 grados el sábado, con Badajoz a la cabeza al registrar los 32,1º y Mérida, los 32º; y el domingo alcanzar los 33,2º en Mérida y Badajoz, y los 33º en Don Benito.

«La causa de este cambio de tiempo se encuentra en la presencia de un potente anticiclón centrado en Azores y que se extiende a toda la Península y Baleares, dando lugar a una gran estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados y una elevada insolación», explica la Aemet.

Además, durante los próximos días la subida de los termómetros será bastante generalizada y progresiva, alcanzando entre este lunes 26 y mañana martes 27 los 36-38 ºC en el valle del Guadalquivir y los 36 ºC en el del Guadiana. Hasta las 16.30 horas, en Extremadura la temperatura máxima se ha marcado en Don Benito a las 16.30 horas, con 33,7 grados.

«A partir del miércoles 28 es probable que la presencia de una dana entre Canarias y el golfo de Cádiz induzca un viento de componente sur que arrastre una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión, de origen africano, primero sobre Andalucía y mar de Alborán y posteriormente sobre el centro peninsular. Como consecuencia se producirá un aumento adicional de las temperaturas, con valores propios del verano y, por tanto, claramente más altos de las habituales en estas fechas», detalla la Aemet. Por el momento no está claro que llegue a afectar este episodio de polvo en suspensión a Extremadura.

La previsión de la Agencia Estatal de Meterología avanza que se podrían registrar los primeros 40 grados de este 2025. Aemet

40 grados

El martes se espera que en la región se alcancen los 35 grados y el miércoles asciendan hasta los 38º.

Los días álgidos de este episodio serán probablemente el jueves 29 y viernes 30, con unas temperaturas máximas que alcanzarían localmente los 35 ºC en la meseta norte, 37 ºC en los valles del Ebro y del Tajo, 39 ºC en el bajo Guadiana y 40 ºC en el Guadalquivir.

Todo apunta a que en Extremadura se alcanzarán los 40 grados el próximo jueves en algunos puntos de las Vegas del Guadiana como por ejemplo en la capital extremeña, en Mérida.

Primera noche tropical

Además, este episodio de calor nos traerá mínimas muy altas, ya que subirán también pero de forma más lenta y menos intensa. Se espera que la madrugada del viernes los termómetros no bajen de los 20 grados en puntos de la región y tengamos la primera noche tropical de este 2025 en Extremadura. Se habla de noche tropical cuando la mínima no baja de los 20 grados; tórrida si no cae de los 25 e infernal… si los 30 son el suelo. En 2024 la provincia de Cáceres sufrió 28 noches tropicales por las 18 de la provincia pacense.