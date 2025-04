«La tecnología y el talento deben servir para poner a Extremadura en el mapa»

José M. Martín Badajoz Lunes, 23 de septiembre 2024 | Actualizado 24/09/2024 09:47h. Comenta Compartir

Transformar es el verbo clave para María Jesús Almazor. La jefa de operaciones de Telefónica Tech para España y América, partió de la base de la diferencia entre digitalización y transformación digital para explicar los pasos que deben dar las empresas si quieren ser competitivas y sobrevivir en el contexto actual. «Digitalizar es incorporar la tecnología, pero si no cambias los procesos no estás aprovechando esa tecnología; un proceso que sea bueno analógicamente no tiene que serlo digitalmente», ahondó esta directiva.

Para esa necesaria transformación, Almazor situó la clave en las personas. El talento como elemento transformador. «La digitalización asegura la continuidad de los negocios; el momento de preguntarnos si lo hago o no lo hago ya ha pasado», aseguró acerca de las dudas que todavía tienen algunas compañías sobre las necesidades de asunción de la tecnología.

En las empresas situó la responsabilidad de la digitalización, que es la que, en su opinión, permitirá la creación de nuevas oportunidades laborales y, de esta forma, retener talento en la región e, incluso, atraer profesionales de fuera de la región y de fuera de España.

Ese es el recorrido que deben hacer las empresas, según expuso la jefa de operaciones de Telefónica Tech en su intervención ayer en el ciclo de conferencias que desarrolla HOY con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de HOY.es. «Creo que la tecnología, el talento y una visión compartida entre sector público y las empresas privadas harán que los desafíos que tenemos en el momento actual sean oportunidades de crecimiento y de desarrollo sostenible para sí o sí poner a

nuestra Extremadura querida en el mapa», resumió Almazor su optimista mirada al futuro extremeño.

El título de la intervención de Almazor, 'Transformación digital: competitividad, innovación y talento en Extremadura', era una declaración de intención. «Se están haciendo cosas importantes y relevantes», dijo en ese sentido sobre la realidad de Extremadura.

Ampliar Álvaro Rodríguez Guitart en un momento de su intervención. Pakopí

Para continuar avanzando en esa dirección, la jefa de operación de Telefónica Tech ve imprescindibles cuatro aspectos.

El primero es la conectividad. «España es el mejor país europeo y el tercero del mundo; tenemos una gran conectividad y en Extremadura también; debemos aprovecharla», expuso Almazor, barcelonesa de nacimiento, pero con una fuerte vinculación con la región, como se encargó de recordar Álvaro Rodríguez Guitart, director general de HOY, que realizó una breve semblanza de la ponente antes de que ella subiera al pequeño escenario.

Otros dos requisitos imprescindibles para la digitalización de una empresa, siempre según la experiencia de esta directiva, son la infraestructura 'cloud' (nube) y la ciberseguridad. «No podemos tener soluciones de ningún tipo si no son seguras», advirtió.

Los servicios de nube son más seguros y permiten a las compañías ser más ágiles, según Almazor, que remarcó que no es posible la digitalización sin una infraestructura 'cloud' que ofrezca la posibilidad, entre otras muchas cuestiones, de tener un acceso a los datos desde cualquier ubicación.

Ciberseguridad

Uno de los puntos a los que más tiempo dedicó la ponente fue a la ciberseguridad, que se esforzó en concienciar a los presentes en el ciclo de conferencias organizado por HOY, muchos de ellos empresarios, de la importancia de las compañías de estar preparadas para los ciberataques. «Hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que no saben que los han sufrido», aportó.

Ampliar Guillermo Santamaría, Mar Domínguez y Manuel Naharro. Pakopí

Las cifras que facilitó sobre las brechas en la seguridad y la frecuencia de los ataques a través de los medios digitales son muy elevadas. «Si el cibercrimen fuera un país sería la tercera economía mundial», señaló acerca del peso que han ganado este tipo de delitos.

En este punto, puso Almazor el foco en las pymes, que en 2023 recibieron el 70% de los ciberataques en España. El principal problema es que suelen estar menos preparadas que las grandes corporaciones para afrontar este tipo de situaciones, lo que hace que el tiempo que tardan en volver a la normalidad después de un ataque sea más extenso y eso complica su viabilidad a futuro. «Más del 30% de las empresas tardan más de un mes en recuperarse de un ciberataque», aseguró la ponente.

En la anticipación relacionada con la ciberseguridad, miró hacia la formación de las plantillas: «El 75% de los ciberataques vienen por el error humano de un empleado».

Por último, Almazor apuntó hacia el resto de tecnologías que se pueden incorporar a una empresa dentro del proceso de digitalización y que sirven para que estas sean más eficientes.

Principalmente mencionó la inteligencia artificial. «Su coste hasta ahora ha sido elevado, pero la IA generativa ha democratizado esta tecnología», mencionó, antes de citar que una de sus fortalezas es que ayuda a los directivos a tomar mejores decisiones y lo hace basándose en datos, lo que consigue elevar la productividad de las compañías que la utilizan.

Procesos

Así, el uso de la conectividad, de los servicios de nube, de las herramientas de ciberseguridad y del otras tecnologías que el tejido productivo tienen a su disposición son vistas como el primer paso, al que deben seguir la adaptación de los procesos. «La transformación no va a pasar si no cambiamos la cultura organizativa de las empresas», en palabras de esta directiva que se dedica, como ella misma dijo, a transformar compañías.

Pero para hacer efectiva esa transformación hacen falta personas y en la actualidad Almazor detecta una escasez de talento y consideró que es uno de los retos más acuciantes que tiene la sociedad. «La demanda supera a la oferta y las empresas no encontramos el talento que necesitamos», aseguró, por lo que demandó una formación adecuada. «Necesitamos una colaboración entre el sector público y el sistema educativo y es imprescindible que las políticas regionales acompañen en el proceso», reclamó. «Si conseguimos crear ese ecosistema digital atractivo, Extremadura podría ser un polo de innovación y de atracción para el talento local y para profesionales de fuera», culminó su repaso.

Las pymes

Durante el desarrollo de la sesión, se ofreció a los asistentes la posibilidad de trasladar preguntas a Almazor. Una vez que terminó la ponencia, la directora de HOY, Mar Domínguez, conversó con la ponente y le planteó las cuestiones hechas por la audiencia. A una de las que más tiempo dedicó la jefa de Operaciones de Telefónica Tech en su respuesta fue a la relativa sobre la digitalización en las pymes.

Las pequeñas y medianas empresas son la inmensa mayoría del tejido productivo nacional y, por supuesto, también extremeño. «La pyme tiene que transformarse digitalmente sí o sí», señaló Almazor, que remarcó que los costes de hacerlo han disminuido mucho.

Ni los servicios de nube ni la ciberseguridad son a día de hoy inasumibles para las pymes. «No es un problema de costes, sino de intención», fijó responsabilidades Almazor, que sí reconoció que la principal diferencia con las grandes corporaciones es que las pequeñas compañías deben buscar asesoramiento especializado a la hora de iniciar su inevitable digitalización. «A las personas nos cuesta salir de la zona de confort, lo que pasa es que el entorno está cambiando y la empresa que no cambie dejará de ser competitiva», reflexionó.

La velocidad a la que avanza la tecnología es otro reto más para las empresa, que no solo deben adaptarse, sino que también tienen que hacerlo de manera rápida. Reconoció ante esa realidad que la velocidad de adaptación es uno de los principales temas pendientes del tejido empresarial. «No estamos acostumbradas», declaró y ejemplificó esa rapidez con un caso muy actual: «Chat GPT tardó dos meses en tener el mismo número de clientes que al teléfono fijo le costó conseguir 75 años».

