Pepa Pinar: «El teatro abre la mente del joven»

Josefa Pinar Matos (Talavera la Real, 1970) estudiaba en el instituto de Campanario cuando empezó a hacer teatro influida por Paco López Arza, su profesor ... de Literatura. Ahora es ella quien influye en sus alumnos para convertirlos en actores y actrices. Tras acabar Filología en Cáceres y trabajar desde 1996 en diversos institutos extremeños, acabó en el IES Enrique Díez Canedo de Puebla de la Calzada (56 profes y 310 alumnos), donde ha sido 10 años jefa de estudios y es directora desde 2021. En 2008, fundó el grupo de teatro escolar Molamanta y acaba de publicar en la Editora Regional la obra teatral 'Un rayo de sol', premio Fates a la mejor obra de autor extremeño en 2019.

–¿Por qué Puebla de la Calzada?

–Puebla es el pueblo extremeño con más compañías teatrales por habitante (cuatro para 5.834), celebra el festival teatral Vegas Bajas, cuenta con Escuela Municipal de Teatro, dinamizadores teatrales como Teodoro Gracia y José Luis Vega, varias actrices profesionales y dos teatros: la Casa de Cultura y el teatro del instituto, donde se celebraban tanto conferencias como subastas de animales vivos el día de la Inmaculada, pero montamos en 2008 el grupo de teatro, reformamos el espacio con material de segunda mano y ya no ha vuelto a haber ovejas y gallinas sobre el escenario.

–¿De segunda mano?

–Compramos las butacas en dos salones del reino de los testigos de Jehová de Valencia y Getafe. Fuimos en un camión a por ellas con el dinero que sacamos de un premio educativo. El teatro se llama María Teresa León, que, ademas de estar casada con Alberti, fue una mujer importante de la República y del teatro, hoy olvidada.

–16 años con Molamanta.

–Monté el grupo con dos compañeros y un grupo de alumnos. Los que entran en 1º de ESO siguen hasta el final. Hay incluso antiguos alumnos que se forman como profesionales del teatro en las ESAD de Cáceres, Málaga, Sevilla y Madrid. Nos hemos constituido en asociación cultural para pedir subvenciones o cobrar la voluntad porque no tenemos un duro. Representamos las obras en los pueblos de Extremadura, en festivales y adapto los textos atendiendo a las habilidades de cada uno. En el teatro se sienten seguros y hay niños que van fatal en clase y acuden a refuerzo de Lengua, pero recitan sobre el escenario textos de Sófocles y poemas de Lorca. La obra que ensayamos este curso, a diario, los sábados y en vacaciones, es un alegato contra la guerra basado en Sófocles y en Eduard Band.

–¿Su libro?

–'Un rayo de sol' se desarrolla en una residencia de ancianos. La protagonista es una enferma de alzheimer y trata de los afectos que se generan en estas residencias, de que no podemos infantilizar a los mayores.

–Directora de instituto y de teatro, escritora, ha compaginado la jefatura de estudios con el grado de Arte Dramático, dos hijos… ¿No se cansa?

–A veces me desespero, pero el teatro escolar y juvenil me hace feliz y me permite desarrollar la creatividad con libertad.

–¿Los adolescentes?

–Llevo 28 años dando clase y antes nos quejábamos de que los jóvenes eran apáticos y apolíticos. Ahora se interesan por la política, pero por la ultraderecha. No distinguen las informaciones de Internet con base científica de las falsas. Tienen mucha presión sobre la imagen. Desde la pandemia, se han disparado los problemas de anorexia y ansiedad, los protocolos de suicidio. Sin embargo, tengo mucha esperanza en los jóvenes, si no, no me dedicaría a la enseñanza. El teatro y la cultura les abren la mente, desarrollan habilidades que no se cuidan en la educación reglada. Se sienten seguros. El teatro es una vacuna contra la ignorancia.