Tamara Trancón: «Parí a mi hija en casa, en una piscina»

Su hijo mayor tiene tres años, nació con parto natural en el hospital de Plasencia. «Lo pasé muy mal y, por eso, no quise ... volver a repetir la experiencia en mi segundo embarazo y decidí parir en casa a mi hija». Lo hizo en una piscina, acompañada por dos matronas, «y fue una experiencia absolutamente maravillosa», afirma Tamara Trancón, presidenta del grupo por una crianza respetuosa Amamar.

«Pero esto no significa que todas las mujeres tengan que parir en casa ni mucho menos», deja claro. «Se trata de que toda mujer tenga la información precisa para tomar la decisión que mejor sea para ella».

Respecto al número elevado de cesáreas que se producen en la región, cree que está motivado por una falta de información a las mujeres y también por unos protocolos obsoletos. Desde su punto de vista, «los ginecólogos, que sin ninguna duda realizan el trabajo de la mejor manera que saben, deben actualizar su forma de proceder para que la mujer sea escuchada, y los protocolos deben cambiar para evitar las inducciones».

Tamara aboga por que «se reduzcan estos procesos en los hospitales y se respeten los tiempos fisiológicos del embarazo; no puede ser que en cuanto se acerca la semana 40 ya se empiece a programar una inducción, porque así no se permite que el parto se desencadene de forma espontánea puesto que estás trasladando una presión a la mujer». Amamar defiende la necesidad de «entender el parto como un proceso fisiológico y no como una enfermedad».