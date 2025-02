Los supermercados extremeños empiezan a recibir mercancía pero aún no recuperan la normalidad

Siguen faltando productos y materias primas debido al paro por carretera que respaldan la mayoría de transportistas, pero en algunos sectores empiezan a ver la ... luz y pueden dar salida a su producción, como ocurre en la alimentación. Los combustibles, por otro lado, están llegando a las estaciones de servicio, pero con retraso y de no hallar una solución la gente del campo será la más afectada. En cuanto a los suministros metálicos que sirven, sobre todo, para que funcionen los talleres, no está habiendo demasiados problemas debido a la fórmula de reparto, que no suele ser en grandes camiones. En cuanto al abastecimiento de medicamentos a las farmacias este se ha normalizado ya. El noveno día en que muchos conductores han dejado de circular ha vuelto a demostrar que casi todo el consumo está ligado al transporte. Así estaba la situación a día de ayer en tres sectores básicos.

Alimentos a los supermercados

En la alimentación ha habido un punto de inflexión desde ayer y la mayoría de los supermercados se están reabasteciendo porque ya circulan más camiones por la carretera. Según explicaba este martes Óscar Marín, responsable de Líder Aliment con 110 franquicias Spar más 15 de Eurospar (mayor tamaño) en Extremadura, «hoy (martes) se ha dado un paso adelante y muchas empresas y autónomos decidieron salir a la carretera, lo que ha facilitado el reaprovisionamiento de los supermercados a los que no les llegaba mercancía, ya que esta semana lo que ha habido han sido marchas lentas para entorpecer el tráfico, pero el nivel coactivo ha disminuido y hay menos presión de los piquetes hacia los conductores».

No obstante, esto no significa que la situación en el sector de la alimentación haya vuelto a la normalidad. «El problema es que hay que volver a llenar tiendas que llevan más de una semana desabastecidas y eso no se hace de un día para otro. Además, hay fabricantes que aún no envían mercancía y el nivel de acopio que se puede hacer en los almacenes es menor», señala.

Por otro lado –prosigue el responsable e Líder Aliment– sigue habiendo carencia de productos como leche, agua, fruta y verduras porque en estos casos la cadena se ha roto en inicio. Igualmente, Mercamadrid como gran abastecedora de productos frescos calcula que está al 50% todavía (según los datos de esta gran distribuidora, él calcula que el índice es menor) y gran parte de su producción la dedica a exportación, por lo que hacia comunidades como la extremeña hay poco tránsito de camiones llenos.

Combustible a las gasolineras

El combustible es otro producto que este lunes empezó a escasear y esto preocupó a gran parte de la población. Fernando Mena, presidente de la Asociación Regional Empresarios Estaciones de Servicios (Aresex), decía ayer que la situación no estaba ni mejor ni peor que un día antes, cuando en algunos surtidores empezó a verse el mensaje de que no podían servir al cliente por falta de suministro. «Está igual, llegando algún camión cisterna, y en el caso de Aresex la mayoría de nuestros ochenta asociaciones tienen 'bandera' de alguna multinacional como Cepsa o Repsol y entonces es más fácil suministrar porque las petroleras tienen sus propios camiones. Sin embargo, los que no tienen 'bandera', llamadas entre nosotros gasolineras 'blancas' sí están teniendo algún problema, igual que algunas cooperativas o gasocentros, que son quienes alimentan calderas o fincas que tienen grandes depósitos para su maquinaria, y en estos casos los camiones no están saliendo».

Mena espera que en breve todo vuelva a la normalidad y, según resume el presidente de Aresex, «en estos momentos desabastecimiento de combustible no hay, lo que está habiendo es retraso y se debe a que en muchos pueblos pequeños donde están las gasolineras 'blancas' estos empresarios tienen que comprar el producto que venden por un lado y luego contratar el transporte por otro.

Según Mena, además del gasóleo para calefacciones, el gasóleo agrícola es el que más escasea, pero no se está demandando justo ahora. «Con la lluvia los agricultores aún no han arrancado los tractores, el problema va a ser dentro de unos días».

Recambios a los talleres

A los talleres de momento está llegando todo lo necesario o, al menos, lo imprescindible, para seguir trabajando con cierta normalidad. Así lo aseguró ayer Cristóbal Maza, gerente de la Asociación de Empresarios del Metal en Extremadura (Aspremetal), que entre otro tipo de negocios representa a los talleres de vehículos. «Esta crisis del transporte está afectando, pero no es de los sectores en los que está teniendo más repercusión porque mucho recambio va por otras vías y en general no se mueve en grandes trailers sino por servicios de mensajería», señaló este martes Maza.

En cambio sí es cierto, reconocía, que a los centros logísticos de reparto que hay en Mérida o Badajoz no van trailers, pero lo solucionan abasteciéndose con tres furgonetas grandes que sería el equivalente.

Medicamentos a las farmacias

La semana pasada hubo furgonetas con medicamentos que fueron apedreadas, pero en la actualidad esta mercancía está llegando sin problemas a las farmacias, según indicó ayer el presidente el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas.

Según explicó, la escolta de la Guardia Civil cuando la han solicitado, cambiar los horarios para evitar piquetes y que estos dejan seguir al vehículo en cuanto ven que transporta medicamentos ha servido para que las medicinas fluyan con normalidad a día de hoy en la región.