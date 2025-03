«Sufrimos mucha burocracia, a los autónomos nos entierran en papeles»

Candelaria Carrera Asturiano (1974) es abogada con bufete propio en Badajoz. En 2005 empezó a asesorar a ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos de la ... que terminó siendo presidenta en Extremadura cuatro años después. Tras varios paréntesis, volvió a liderar ATA en la comunidad en 2022. A nivel nacional ya ejercía de coordinadora de Igualdad, cargo que mantiene y que esta semana la ha llevado al Senado para hablar de políticas de igualdad, corresponsabilidad y conciliación. El pasado 1 de marzo Lorenzo Amor (presidente nacional de ATA desde 2004 y Vicepresidente de la patronal CEOE desde de 2019) designó a Carrera vicepresidenta de esta asociación que lucha por mejorar la vida de los trabajadores autónomos.

– ¿En qué sale beneficiada Extremadura porque una de las siete vicepresidencias de ATA esté en manos de una extremeña?

– Aunque los autónomos y autónomas españoles tienen los mismos problemas, hay otros que se dan por territorios. Yo llevaré a Madrid y a Europa lo que le pasa al colectivo que conozco. No es lo mismo el problema de un valenciano que vive en la costa del turismo que el de un extremeño de interior. Pero hay más cosas de las que hablar. Cómo afecta la falta de población, la dispersión, el acceso a banda ancha... Pondré todo el empeño en mostrar nuestra realidad.

–Hace tres años citó como problemas más acuciantes para los autónomos los efectos de la pandemia y la inflación, ¿Cuáles serían hoy?

– Entonces las medidas que se articularon sirvieron de asidero para la supervivencia de negocios, aunque algunos se endeudaron porque gastaron muchos ahorros y los préstamos ICO hubo que devolverlos. Ahora las prioridades son la eliminación de trabas y agilización de trámites. Hay mucha burocracia, la Administración entierra en papeles a los autónomos para cualquier permiso o licencia. Trabajamos para que haya un IVA franquiciado y que solo tengamos que hacer una declaración al año en vez de una cada trimestre. Esto sería un ahorro de dinero y también de tiempo. En Europa se acepta y lo hemos trasladado a la Administración General del Estado para que aquí reorganice el sistema y nos haga la vida más fácil. La otra gran preocupación es equiparar nuestras prestaciones de la seguridad social a las de los trabajadores por cuenta ajena.

– ¿Por ejemplo?

– La prestación por cese de actividad, o sea, el paro. Asistimos con impotencia a que se le deniegue a miles y miles de autónomos, al 60%, que es una barbaridad, como si quisieran defraudar, lo cual es absurdo. Los requisitos son muy rígidos siendo la cuantía que recibes poca y por poco tiempo.

–¿Qué tendencia observa en la cifra de autónomos en Extremadura, sube o baja?

–Ahora estamos en 80.212, ha bajado un poco, pero fluctúa por meses. En enero y febrero se suele perder afiliación al RETA (Régimen Especial del Trabajador Autónomos) y la cifra oscila entre 80.000 y 81.000, que es la barrera que queremos romper con el Programa de Consolidación del Trabajo Autónomo en Extremadura (2024-2027) que firmamos en septiembre. Hay medidas muy potentes, ya que además de ayudar en el inicio de la actividad ayuda a consolidar negocios.

–Este Programa va de 2024 a 2027, ¿qué será lo primero que verá un autónomo extremeño?

–Creo que ayudas económicas al cuarto y quinto año de actividad, un impulso muy importante para que los negocios continúen.

–Casi la mitad de los autónomos extremeños (46%) trabajan, por este orden, en comercio, agricultura, construcción, hostelería y transporte, ¿qué perfil tienen los que se incorporan?

– Cada vez más edad, lo cual preocupa. El perfil mayoritario de emprendedor es un varón de 35 a 49 años en el sector servicios.

– El presidente de ATA, Lorenzo Amor, habla de autónomos como ciudadanos de segunda, por otro lado está extendida la ironía de que no se pueden poner enfermos o que en España pagan más que en ningún otro país , ¿tan negro es el panorama?

– Queda camino por recorrer, y eso que el panorama ha mejorado gracias a organizaciones como ATA. Lo he visto en los últimos veinte años en que se ha conseguido quitar el pago del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), equiparar bajas laborales, reconocer el accidente 'in itinere', un estatuto marco para el autónomo, la Ley Orgánica de Igualdad o la prestación por cese de actividad, aunque esto tenga margen de mejora. Pero no todo es tan malo. Siendo autónoma eres tu jefa y puedes innovar, y en un trabajo por cuenta ajena no hay que olvidar que también te echan.

– ¿Cómo están funcionando las ayudas al relevo generacional?

– Hay un problema enorme con esto porque hablamos de envejecimiento de la población, pero no del tejido empresarial. ATA planteó una batería con medidas dirigidas a la persona que se va a jubilar y al que la releve, que no necesariamente deba ser su hijo o su hija. Se trata de que no cierren empresas rentables por una jubilación.

– La mujer está muy presente en su discurso. Son un tercio del colectivo autónomo en Extremadura, sobre 27.000, ¿qué hace ATA por ellas?

– En todas las mesas de diálogo introducimos perspectiva de género. Hablamos, por ejemplo, de fomento de la cultura emprendedora desde el aula porque muchas mujeres con una buena idea no la ponen en marcha porque su entorno las hace desistir. Hace falta que las niñas tengan referentes. Pero las cosas también han cambiado y ha habido cosas positivas, como el descanso por maternidad, aunque nunca sea suficiente. Me preocupa sobre todo la imposibilidad de conciliar es la principal causa de cierre de negocios constituidos por mujeres.

– En su etapa como directora general de Actividad Emprendedora (2011-2015) coincidió en la misma consejería con María Guardiola, que era secretaria general de Innovación, ¿qué tal atiende la Junta a los autónomos?

– En líneas generales estoy contenta porque las aportaciones que hizo ATA al Programa de Estímulo fueron recogidas y se nos escucha cuando se perfilan políticas públicas. Aunque han subido las ayudas, hay que seguir trabajando. Solo espero que no haber podido aprobar los presupuestos no nos afecte.