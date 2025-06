«Sufrí una agresión hace ya 30 años, pero hoy la continúo viviendo como si fuera ayer»

José Antonio Sánchez García es médico en el área de salud de Coria y desde hace cuatro años es el profesional guía de esta zona ... sanitaria. «Desde que se creó la figura, hace cuatro años, me ofrecí al SES», asegura. «Yo sufrí una agresión cuando solo tenía 26 años y trabajaba en un centro de salud». Fue agredido por un paciente que acudió al consultorio porque su padre se puso enfermo y se encontró con que el médico no estaba. «Había salido media hora a comer y todos sabían dónde encontrarme, pero aún así sufrí la agresión».

Un episodio, reconoce José Antonio Sánchez, «que me quedó tan marcado que, aunque ya hace 30 años de él, lo sigo viviendo como si fuera ayer». De ahí que nada más tener la posibilidad de convertirse en un profesional guía del SES, de acompañar por tanto a quienes cómo él sufrieran agresiones en el ámbito laboral, lo quiso hacer. «Yo me sentí tremendamente solo y no quiero que eso le pase a nadie más, es preciso que acompañemos a los sanitarios porque las agresiones van a más».

La última agresión de la que se ha informado es la que han sufrido una enfermera y una médico en el Centro de Salud Urbano II de Mérida. Pero no todas las agresiones que sufren los sanitarios ni mucho menos trascienden. «En mi área ha habido dos más en los últimos días. En un caso porque la médico no le quiso dar al paciente la baja laboral que pedía; en otro, porque el hombre exigía una atención en urgencias y la doctora le dijo que lo que presentaba no era para ello y que debía ir en horario de mañana». En ambos casos las consultas acabaron con insultos.

«No hay un perfil del agresor, tengo constatado que cualquier persona puede serlo en una situación de estés por un familiar, pero sí que las agresiones van a más; solo en lo que va de año llevamos ocho en el área de Coria». José Antonio Sánchez no solo acompaña a los agredidos, también se reúne con los vecinos para avanzar en la conciliación y tratar de evitar que los conflictos se repitan. «El problema es que cada vez aguantamos menos y exigimos más de la mano de una educación tibia en valores».