La suerte está echada en Vegas Altas

Sí existe la oposición al 'sí'

De cara al 'sí' la unanimidad existe en cuanto a los grupos políticos representados en ambos Ayuntamientos. Pero entre los vecinos no está la cosa tan clara. No hay una oposición organizada desde que en septiembre se anunció la consulta de este domingo, pero casi. Está en un negocio de la avenida del Pilar de Don Benito que se resiste a que esta localidad se una a Villanueva de la Serena. 'Yiye' (Ildefonso) Álvarez es el ejemplo más evidente de esta contracorriente, un profesor que además tiene un bar para melómanos llamado 'Aint't Las Vegas' (No somos Las Vegas) con la taza de un váter fuera donde depositar figuradamente los votos, lo que da a entender de un rápido vistazo que se opone frontalmente a la fusión. De hecho, la palabra 'no' decora parte de la fachada y el interior. Ha repartido algunas octavillas explicando por qué es mejor seguir por separado y asegura que no está solo, aunque reconoce que sus 'performance' junto a un altavoz explicando las desventajas de la unión no son demasiado seguidas, cree que por miedo de mucha gente a ser señalada, «aunque algún aplauso me he llevado», afirmaba esta tarde.

A 'Yiye' no le cuadra el dinero gastado en la consulta, no le cuadra que se haga principalmente para conseguir más subvenciones, las cuales le espantan «porque nos dan fama de subsidiados», dice; no le cuadra que salgan los dos pueblos beneficiados sino solo uno que sería Villanueva, no le cuadra que vivir en una ciudad más grande signifique vivir mejor y tampoco le cuadran tantas promesas que se están haciendo si se concreta la fusión.