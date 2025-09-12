Suben a cuatro los ingresados por fiebre del Nilo en el hospital de Don Benito La mayoría de los casos de esta enfermedad infecciosa detectados este verano en la región son pacientes de este área sanitaria

El virus del Nilo Occidental se transmite por la picadura del mosquito del género Culex.

El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado este viernes un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de una paciente de 82 años que se encuentra ingresada en el hospital de Don Benito-Villanueva. Es esta área sanitaria la que más infecciones acumula este verano en la región. Desde agosto, son ocho los casos de fiebre del Nilo Occidental detectados, un mal transmitido por la picadura del mosquito -del género Cúlex- que puede cursar de forma asintomática o provocar enfermedad grave: encefalitis o meningitis, e incluso ambas patologías a la vez.

Con la última hospitalización, se elevan a cuatro las personas que permanecen ingresadas por esta enfermedad infecciosa en el Hospital Don Benito-Villanueva. Los otros pacientes afectados son otra mujer octogenaria y dos hombres, de 59 y 76 años, respectivamente.

Las áreas de salud de Extremadura vigilan cualquier sospecha de personas que hayan enfermado con síntomas compatibles con este tipo de picadura. De esta forma se busca aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el Servicio Extremeño de Salud precisa que el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas. De hecho, algunos de los casos detectados este año en la región han aflorado a través de los análisis que realiza el Banco de Sangre de Extremadura a las donaciones de plasma.

Recomendaciones del SES

Para aumentar la prevención, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua y cita ejemplos como platos colocados debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, recipientes para dar de beber a las mascotas o neumáticos.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua situados en el exterior, así como mantener limpios los canalones y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos o calzado cerrado.

Asimismo, aconseja evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras.

Por último, el SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.