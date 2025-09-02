El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil Con Playmobil, rigor histórico y mucha imaginación, este joven de Montehermoso ha hecho de Altamira una película de cinco minutos

Ya hay quien se aventura a llamarlo 'El Spielberg extremeño' y solo tiene 12 años. Raúl Quijada, natural de Montehermoso, se ha convertido en todo un fenómeno en redes después de compartir su peculiar forma de ver y vivir la historia de Altamira.

En el corazón de Cantabria, al norte de España, se encuentra uno de los tesoros más fascinantes de nuestro patrimonio: la Cueva de Altamira, conocida mundialmente por sus pinturas prehistóricas que datan de hace más de 36.000 años. Pero hoy, Altamira no solo es historia… también es inspiración. Al menos para él.

Desde Extremadura, a más de 800 kilómetros de distancia, un joven está revolucionando la manera en que contamos la historia de esta maravilla. Con sus Playmobil y una creatividad desbordante, ha creado un vídeo que bien podría ser un cortometraje, que mezcla rigor histórico con una imaginación sorprendente, llevando el descubrimiento de Altamira y la historia de Marcelino Sanz de Sautuola a una nueva generación.

«Fui a Altamira el 22 de julio y me despertó mucha curiosidad saber más sobre la historia, así que busqué en YouTube vídeos al respecto y vi que no había demasiado, así que dije: lo hago yo», nos cuenta. Y vaya si lo ha hecho. Con solo 12 años, Raúl desprende una curiosidad y una inteligencia arrolladora con solo hablar con él, y ha terminado creando un vídeo que ha conseguido felicitaciones de todos los ámbitos: desde su círculo más cercano como amigos y familiares hasta sus maestros de la escuela.

Desde el propio Museo de Altamira han quedado totalmente fascinados con su creación, tanto que no han dudado en compartirlo alabando su trabajo. «Nos emociona compartir este vídeo de un joven visitante del Museo», comentan, «Raúl ha quedado tan impresionado con su visita al Museo de Altamira que ha decidido grabar un vídeo. Con sus Playmobil y una maravillosa mezcla de originalidad y rigor histórico, Raúl cuenta la historia del descubrimiento de Altamira», explican al compartir un fragmento del vídeo.

Los seguidores de las redes sociales del museo han quedado tan fascinados como nosotros: «Qué maravilla», «qué genialidad» o «qué inventiva» son solo algunos de los comentarios que ha recibido Raúl tras su vídeo.

En su entorno, las reacciones tampoco han sido distintas. «A todos les ha gustado mucho, mis amigos me piden que les pase el vídeo», confiesa Raúl emocionado.

Los Playmobil, los protagonistas de su historia

Su creación le ha llevado horas de trabajo y una sola herramienta que, sin duda, maneja a la perfección. «Aproveché que siempre me han gustado los Playmobil y tengo muchos y los utilicé para el vídeo. Primero hice un guion y al día siguiente grabé y edité todo», desvela a este diario.

Su colección de Playmobil, los otros grandes protagonistas de esta historia, es verdaderamente sorprendente. Como señala su padre con orgullo, «toda la decoración la ha hecho él y también se encarga de mantenerla. A los demás no nos deja tocar nada».

El futuro para Raúl pinta, desde luego, prometedor, y aunque antes soñaba con ser profesor, ahora su ilusión es convertirse en director de cine.