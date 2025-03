Soraya reafirma el amor a su tierra: «La bandera de Extremadura siempre va conmigo»

Ana Isabel Padilla Macías Martes, 14 de mayo 2024, 11:23 Comenta Compartir

El pasado sábado, 11 de mayo, se celebró el Festival de Eurovisión, una cita que estuvo repleta de polémicas empezando por la participación de Israel y las banderas de apoyo a Palestina.

Este año, la extremeña Soraya Arnelas volvió al Festival de Eurovisión pero en esta ocasión, la ex concursante de Operación Triunfo, asumió el papel de jurado para anunciar los votos de España.

La cantante procedente de la localidad extremeña de Valencia de Alcántara siempre ha llevado su tierra adonde quiera que ha ido, razón por la que ha sido noticia la ausencia de la bandera extremeña junto a ella.

Según se recogía en una entrevista para Fórmula TV, la idea de Soraya era mostrar la bandera extremeña la mundo portándola a la hora de dar los votos, una idea que finalmente fue descartada por, según se señala en la entrevista, la semejanza que tiene con la bandera de palestina. ««Yo iba a hacer un guiño a mi tierra, llevando esa banderita, pero al final he decidido no hacerlo», manifestaba la cantante.

«El tema de las banderas ya sabéis que está ahora un poco... y que justo la bandera de Extremadura es igual que la bandera de Palestina: es verde, blanca y negra, lo único que la de Palestina lleva la franja roja. Entonces, por decisión propia, como no quiero politizar ni entrar en debates, he optado por no ponerme banderas de ningún tipo», ha explicado. «Yo creo que el festival... bueno a pesar de que va a haber muchas banderas esta noche, pero yo he preferido no entrar en eso», añadía después.

Estas declaraciones corrieron como la pólvora y diferentes medios de comunicación se hicieron eco de ellas, sobretodo al ser Soraya una de las extremeñas que más visibilidad han dado siempre a su tierra y a la que vuelve y de la que disfruta y presume cada vez que le es posible.

Por eso mismo la cantante se ha sentido realmente dolida y ha compartido un mensaje a través de su cuenta personal de Instagram señalando la «tristeza» que ha sentido al leer ciertos comentarios «poniendo en tela de juicio el amor a mi tierra».

«TRISTEZA la mía !!! Que parece que no ha quedado claro lo que siento por Extremadura y que yo jamás me sentiría avergonzada de mi bandera. El que piense eso de mi es que no me conoce», señala la extremeña, en un texto acompañado por una fotografía en la que aparece junto a sus hijas frente a un mural de su pueblo que ya compartió la pasada semana cuando, por el Día de la Madre y la Cruz de Mayo se escapó, como tantas otras veces hace, para disfrutar de su tierra y sus raíces y compartirlas con su familia.