Soraya renuncia a lucir la bandera de Extremadura en Eurovisión por su parecido «a la de Palestina»

Continúa el salseo relacionado con la cita 'eurovisiva'. Este sábado se celebró un festival de Eurovisión lleno de polémicas que han salpicado también a Extremadura. La participación de Israel, la exhibición de banderas y la puesta en escena de canciones controvertidas han marcado una cita musical que podría haber tenido un guiño extremeño, pero que se excluyó por una cuestión de coincidencia de colores.

La protagonista de la última polémica ha sido la artista extremeña Soraya Arnelas, exconcursante del programa de televisión Operación Triunfo y la elegida para anunciar en la noche del sábado los votos de España en Eurovisión. La cantante, que también ha participado en el festival, ha sido este año la portavoz y la encargada de comunicar desde Benidorm los votos del jurado español en Malmö.

Soraya ha afirmado en una entrevista para Fórmula TV que su idea era mostrar la bandera de Extremadura al mundo llevándola encima durante su aparición a la hora de trasladar los votos, pero que finalmente descartó la idea por la semejanza de la insignia extremeña con la de Palestina. «Yo iba a hacer un guiño a mi tierra, llevando esa banderita, pero al final he decidido no hacerlo», ha manifestado.

«El tema de las banderas ya sabéis que está ahora un poco... y que justo la bandera de Extremadura es igual que la bandera de Palestina: es verde, blanca y negra, lo único que la de Palestina lleva la franja roja. Entonces, por decisión propia, como no quiero politizar ni entrar en debates, he optado por no ponerme banderas de ningún tipo», ha explicado. «Yo creo que el festival... bueno a pesar de que va a haber muchas banderas esta noche, pero yo he preferido no entrar en eso», ha añadido después.

Su decisión la llevó a cabo y la entrevista en la que anunció que renunciaba a llevar la bandera extremeña se ha viralizado y ha encendido las redes sociales. Muchos han estallado contra la extriunfita y han criticado su actitud.

La extremeña, en cambio, se ha mostrado muy tranquila y feliz en sus perfiles en redes por la experiencia vivida. «Un recuerdo para siempre en mi capítulo eurovisivo haber podido dar los puntos del jurado español en este festival que tanto amo», ha escrito. Muchos de sus seguidores le han preguntado en esa publicación sobre su postura, un asunto que ella misma ha querido enfrentar de primera mano. «¿Es verdad que no quisiste llevar la bandera de Extremadura?», le han cuestionado. «Por supuesto que la bandera extremeña estaba conmigo. Yo a la que no he fallado es a mí misma. Y eso es lo único que me importa. Mi aclaración es que a mí me tocaba ser la voz del jurado de España en un concurso musical, y me han contratado para eso, no para dar mis opiniones personales», ha aclarado sin tapujos en varios mensajes.

Cabe recordar que Soraya Arnelas participó en el año 2009 en el Festival de Eurovisión, actuando en el pabellón Olimpíyski de Moscú con la canción 'La noche es para mí'. Soraya Arnelas quedó en el puesto 23, la penúltima, empatada con el lituano Sasha Son, al recibir sólo 23 puntos que le otorgaron Andorra, Portugal, Suiza y Grecia. «Perdí bastante peso de los disgustos», reconoció meses más tarde.

Otras polémicas del festival

La última edición de Eurovisión será un punto y aparte en la historia del festival por muchos motivos, entre ellos las polémicas que se han generado a su alrededor.

El representante suizo, Nemo, se ha convertido en la primera persona no binaria (que no se identifica ni con el género masculino ni con el femnino) en ganar el festival de la música más importante de la televisión. En la rueda de prensa posterior a la final de Eurovisión, volvió a denunciar que la organización de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no le dejaba mostrar la bandera de personas de género no binario (no obstante, la sacó, como se pudo ver en pantalla en más de una ocasión) y reivindicó más comprensión. Después de ganar, tropezó en la actuación final y rompió en dos el popular micrófono de cristal. «Si mi trofeo se puede arreglar, quizás Eurovisión también», bromeó.

Esta edición de Eurovisión también será recordada por la expulsión del representante de Países Bajos por un «comportamiento inadecuado», en una decisión que desde la televisión holandesa calificaron de desproporcionada.

Aunque si por algo ha destacado este año el festival ha sido por la polémica participación de Israel en el evento, cuya actuación recibió abucheos que la organización intentó minimizar y que causó enfado entre otros participantes.

Tampoco ha estado exenta de polémica 'Zorra', la propuesta española para el festival ejecutada por Nebulossa. La canción retumbó en el Malmö Arena y está camino de convertirse en un fenómeno en nuestro país, donde se llegó a incorporar al debate político, con partidarios y detractores. De hecho, el presidente Pedro Sánchez la respaldó. «Entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gustan más este tipo de canciones«, comentó en febrero.