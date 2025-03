Solo la mitad de los inscritos concurren a las oposiciones de la Administración General del Estado

Solo la mitad de los opositores que habían sido convocados en Badajoz para participar en las oposiciones del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) han ... concurrido este sábado a las pruebas.

El dato ha sido confirmado a última hora de la tarde por la presidenta del tribunal, Laura Romero Vasco, quien indica que a pesar del alto número de participantes no se han producido incidencias de consideración.

Por especialidades, la prueba con mayor participación ha sido la de auxiliares administrativos. En la sede de Badajoz habían sido convocados 1.430 candidatos pero finalmente sólo han asistido en torno a 700, justo la mitad. Ese porcentaje se repite en el examen de administrativos: había 1.045 participantes pero sólo se hicieron presentes 670.

Menores fueron los números en las otras tres pruebas. En la de gestión de sistemas informáticos acudieron 4 opositores de los 25 que solicitaron participar en el proceso; en la de gestión de la administración civil del Estado hubo 150 de 353; mientras que en la de técnicos auxiliares de informática se han presentado 114 de los 203 que solicitaron participar. En cifras globales, la sede de Badajoz ha acogido a unos 1.640 opositores, apenas del 48% de los 3.416 que presentaron la solicitud.

«El examen era facilito si has estudiado», decía Sandra Gerónimo minutos después de responder a las 60 preguntas que componían la primera parte del examen de auxiliar administrativo, centradas en la legislación, y a las 40 cuestiones de la segunda parte, referidas a asuntos relacionados con la informática. «La parte de la informática es la más difícil», reconocía.

En ese momento era incapaz de adelantar cuál sería su resultado, aunque confiaba en obtener un buen resultado para conseguir una de las plazas que se convocaban o, cuando menos, entrar en la bolsa. «Yo he sido dependienta pero ahora estoy en paro. No tiene nada que ver el trabajo que yo he tenido con una plaza fija de funcionario que tiene un horario de mañana, vacaciones, pagas extraordinarias... El año pasado vine al examen para ver cómo era y este año me lo he preparado».

«Este día se vive con mucho estrés», reconocían Mari Ángeles Corrales y Francisco Fajardo, que viajaron desde Malpartida para acompañar hasta Badajoz a su hija, titulada en ADE y aspirante a una plaza de auxiliar administrativo. «Es muy joven, ella está dedicada a esto y en alguno de los exámenes a los que se presente terminará sacándose la plaza», decía su madre.

Mari Ángeles no ocultaba que su ilusión era ver a su hija en una plaza de funcionaria, una experiencia que ella experimentó hace muchos años cuando sacó su plaza de auxiliar de enfermería en el SES. «Ser funcionario tiene de bueno todo porque tienes tu horario, tus vacaciones, tus días libres... Aunque yo trabajaba también de tarde y de noche», explicaba mientras esperaba a su hija en los exteriores de la Facultad de Económicas de Badajoz.

En el proceso de selección de este sábado se habían inscrito a nivel nacional 164.649 opositores que aspiraban a las 31.689 plazas convocadas para ingresar en la Administración del Estado.

Los exámenes se han hecho en 20 sedes repartidas por todo el territorio nacional y en Extremadura los ejercicios se han realizado en el Campus de Badajoz, donde han sido habilitadas aulas en la Facultad de Económicas, en Ciencias, en Industriales y en la Facultad de Educación y Psicología.