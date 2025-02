Solo 16 de los 57 MIR se incorporan al plan del SES para pasar consulta

Solo 16 de los 57 médicos internos residentes (MIR) de último año han aceptado por ahora la propuesta del SES para pasar consulta en los centros de salud. Se unen así al plan de la Consejería de Sanidad para fidelizar facultativos que hacen la ... residencia en Extremadura y, a la vez, reducir las listas de espera.

A los médicos en formación primero les dan un complemento para equiparar su sueldo al de un facultativo de familia los meses de abril y mayo (hasta que terminan su formación) y luego les ofrecen un contrato de un año en el mismo lugar donde han ejercido su actividad. Sin embargo, pese a que les aseguran un puesto de larga duración nada más terminar de formarse, el SES solo ha podido iniciar esta medida en Badajoz por el momento.

Allí ya han empezado a ver a pacientes en su propia consulta este lunes. Una de esas residentes es María Paz Negro, de 28 años. «Esta mañana he visto a 36 pacientes yo sola, sin el adjunto, aunque esta medida la están haciendo en centros de salud docentes, es decir, que si tenemos alguna duda podemos consultarlo con un adjunto, aunque no esté en la consulta con nosotros», comentaba tras pasar consulta en el centro de Valdepasillas.

«Por la tarde, seguimos teniendo nuestra formación supervisada en guardias de centros de salud, hospitales, el 112 y centros rurales», añadía María Paz.

En su caso, reconoce que ha aceptado la propuesta del SES porque le gusta ese centro de salud y quiere quedarse a trabajar en Extremadura.

La oferta que ya han aceptado residentes como María Paz se la ha hecho el SES a todos los MIR de último año (R-4) de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria que actualmente están en Extremadura.

Con esta medida el SES quiere fidelizar a los MIR y reducir las listas de espera pero los de Cáceres y Plasencia se han negado

En otras áreas como Mérida y Don Benito, el SES asegura que están pensándoselo y cree que finalmente se unirán más

El SES espera que en los próximos días se unan más MIR a esta medida en otras áreas de salud porque aseguran que «hay buena disposición por parte de los R-4, pero aún no han concretado e irán haciéndolo». Pueden acogerse a la propuesta del SES o no voluntariamente, siempre que haya una previa autorización de la unidad docente.

Por ejemplo, en Mérida y Don Benito están a la espera de la respuesta de los MIR, aunque esta medida ya se conoce desde hace más de un mes, pues forma parte del acuerdo del nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES firmado entre Administración y sindicatos.

En otras áreas como Cáceres y Plasencia los MIR se han mostrado reacios a la propuesta de la Administración y la han rechazado, aunque hay que tener en cuenta que el área de Cáceres prevé sacar más contratos que el año pasado para MIR que terminan la residencia.

Tras el rechazo de algunos MIR, además de motivos geográficos, personales y expectativas laborales, hay que tener en cuenta que esta medida ha sido criticada por algunos sectores.

Entre ellos, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que cuando el SES dio a conocer esta iniciativa mostró reticencias. «Como sociedad científica que aboga por el rigor en la formación, docencia e investigación, nos preocupa que se utilice a los médicos MIR de último año de residencia, dentro de su jornada formativa, para intentar paliar, en parte, el grave problema que tiene el Servicio Extremeño de Salud», escribió Semergen en un comunicado.

Demora en centros de salud

No obstante, esta sociedad científica es consciente de las listas de espera en Extremadura y con esta medida también se quiere controlar la demora en los centros de salud. El objetivo de la Junta es que en abril todos los usuarios puedan ser atendidos en menos de 48 horas.

Ante eso, Semergen matizó que «aunque no sea lo ideal, no vería del todo mal, como solución temporal y transitoria, que los residentes de último año pudieran hacer algunas horas para colaborar en la reducción de las listas de espera». Eso sí, insistieron en que se haga «de forma voluntaria, fuera de su jornada formativa, supervisados por un tutor y dentro del marco legal que supone su contrato de formación».

MIR de último año por áreas de salud Badajoz 20

Cáceres 12

Don Benito-Villanueva 7

Mérida 6

Plasencia 5

Navalmoral 5

Llerena-Zafra 2

Coria 0

La Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos dejó claro que los médicos en formación «no pueden actuar de forma autónoma haciéndose cargo de cupos». Considera que con propuestas así «se vulnera el programa docente de la propia especialidad y se pone en entredicho los cometidos formativos asistenciales que tienen en ese periodo».

La Asociación de Médicos MIR también rechazó la medida cuando se anunció porque dicen que «es una muestra más del avance de la precariedad de la sanidad en este país».

Esta medida también esta siendo criticada por una quincena de médicos de familia del área de Badajoz, ya con la especialidad terminada, que forman parte de la bolsa de trabajo del SES.

Según han contando a este diario, denuncian que están en paro porque el SES no les ofrece buenos contratos. Algunos no pasan de los dos días y hay otro que es para cubrir un puesto en la zona de Jerez de los Caballeros para atender en tres localidades, un contrato que se prevé que dure poco porque esa plaza será ocupada tras resolverse la oposición, algo que se espera en mayo. Sin embargo, consideran que hay sustituciones que la Junta no está ofreciendo y una de las razones es que están tirando de los MIR. «Les llaman a ellos y nosotros seguimos sin trabajo», critican.