Médicos de familia denuncian que están en paro porque el SES no les ofrece contratos Llevan sin trabajo desde el 28 de febrero y las ofertas que le han hecho en algunos casos son de solo dos días, pese a la falta de facultativos a la que alude el SES

Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 30 de marzo 2023, 07:34

La Junta lo ha repetido como un mantra. Ha dicho una y otra vez eso de no hay médicos. Faltan en Extremadura y en todo el país, han asegurado desde la Consejería de Sanidad en varias ocasiones. Sin embargo, eso aquí y ahora no ... es cierto. Una quincena de médicos de familia de Badajoz están actualmente en la bolsa de trabajo del SES y llevan en el paro un mes porque, según cuentan a HOY, no les están ofreciendo buenos contratos.

Así llevan desde el 28 de febrero. Todos ellos estaban trabajando en centros de salud del área de Badajoz y cuando se hizo efectivo el concurso de traslados de médicos, su puesto de trabajo fue ocupado por otro facultativo. Eso hizo que cesaran y desde entonces están sin trabajar. Según indican a este diario, a algunos de ellos les han ofrecido contratos de dos días (para el centro de salud de La Albuera y el de Gévora) y otro para cubrir una plaza en la que deben atender a los pacientes de tres pueblos de la zona de Jerez de Los Caballeros (La Bazana, Brovales y Valuengo) sin especificar tiempo de duración, pero que estiman que «sería muy poco porque la plaza se cubrirá casi seguro cuando se resuelva la oposición de médicos de familia, que será en torno a mayo». Ante esta situación, algunos de ellos se han puesto en contacto con la gerencia del área de Salud de Badajoz y con el director gerente del SES, Ceciliano Franco, pero por el momento no les han avanzado que les vayan a ofrecer ningún contrato distinto a los ya ofertados. «Llama la atención que esto pase cuando continuamente están diciendo que faltan médicos. Pero no es así, hay bajas sin cubrir en Badajoz capital, interinidades sin cubrir y nosotros estamos en casa sin que nos llamen», coinciden los afectados. Cesaron de su puesto al adjudicarse en concurso de traslado y por ahora el SES no les ha ofertado buenos contratos La última vez que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, dijo que no había médicos fue el pasado 17 de marzo. «Nos faltan 15 médicos de primaria en la plantilla del SES. Es verdad que no hay bolsa para contratar ante situaciones, como enfermedades de médicos y días de descanso», aseguraba en redes sociales. Aludía también al pacto de acumulaciones. Se refería a los complementos salariales que el SES está pagando a los médicos que se ocupan de atender la agenda de pacientes, además de la suya, de los profesionales que están de baja, librando o de vacaciones. Esa medida es una de las que firmó el SES con Simex para evitar la huelga planteada en enero. A esa cuestión y a la falta de facultativos en bolsa de trabajo hacía referencia Vergeles apenas 15 días después de que varios médicos de familia cesaran en sus puestos y ya estuvieran en el paro y en la bolsa del SES. Solo en Badajoz son una quincena de afectados y ya los hay que están hablando con otras comunidades para irse Ninguno de los afectados con los que ha hablado este diario quiere dar su nombre, pero HOY ha comprobado que forman parte de la bolsa de trabajo de médicos de familia. Todos ellos han trabajado en centros de salud del área de Badajoz y en algunos casos han acumulado contratos de una semana, 15 días, de un mes, de dos meses, de tres… No tienen plaza fija en el SES y están acostumbrados a ello. «Lo que nunca nos esperábamos es que fuéramos a estar un mes en el paro. Incluso cuando fui a apuntarme al Servicio Extremeño Público de Empleo, el Sexpe, la técnico que me atendió se sorprendió», cuenta uno de los afectados que hasta hace poco trabajaba en un centro de salud de Badajoz. Antes había pasado por otros consultorios de la ciudad y de varios pueblos. Oferta de otras regiones Algunos de ellos ya han mantenido contacto con las gerencias de salud de otras comunidades y aseguran que tienen contratos encima de la mesa con mejores condiciones de trabajo, tanto temporales como salariales. «No quiero irme de Extremadura, pero si esto no cambia no tendré más remedio», asegura uno de los médicos que ahora mismo está en el paro en Extremadura. Lamentan que el SES no les haya ofrecido tampoco hacer consultas de tarde, otra de las medidas que firmó la Administración con los sindicatos para reducir la lista de espera en los centros de salud. «Las están haciendo médicos que ya tienen contratos por la mañana y por las que les están pagando en torno a 200 euros», critican los afectados. Asimismo, indican que mientras ellos llevan un mes sin trabajo «hay médicos extracomunitarios que no tienen la especialidad de Medicina de Familia que también trabajan en el SES». «Dicen que faltan médicos, pero no es así. Hay bajas sin cubrir y no nos llaman», coinciden los facultativos Por último, aluden a otra medida puesta en marcha por el SES para controlar la demora en atención primaria, que consiste en recurrir médicos internos residentes (MIR) de último año para que pasen consulta en centros de salud. «Tiran de ellos y de médicos que estamos en la bolsa de trabajo ni nos llaman», critican. El plan del SES para esos MIR se basa en ofrecerles un complemento para equiparar su sueldo al de médico de atención primaria y les contratará un año al terminar su formación. Este diario se ha puesto en contacto con el SES para que explique por qué no les ofrecen contratos a estos médicos de familia, pero no ha respondido.

