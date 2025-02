Socialistas históricos de Extremadura: «No es Sánchez ni el sanchismo, es el PSOE de siempre»

«Fuimos felipistas, zapateristas y ahora sanchistas. Porque somos socialistas». Veteranos extremeños, ibarristas, promueven el movimiento 'socialistas 65 y +' con el que reivindican al partido y cargan contra el lema «derogar al sanchismo» con el que la derecha plantea las elecciones del 23-J.

Históricos del partido que han ocupado puestos como la presidencia de la Asamblea (Federico Suárez), la consejería de Cultura (Paco España o Leonor Flores), la presidencia de la Diputación de Badajoz (Eduardo Orduña) y presidencia del partido (Alejo Salas) se dieron cita este jueves en Badajoz para dar forma a un manifiesto que presentarán en los próximos días.

Quieren reivindicar su partido y «romper con la falsa imagen que tratan algunos de generalizar que la militancia más veterana no apoya a este gobierno ni a su presidente». Ellos, dicen, siempre han apoyado a sus secretarios generales y sustentan también a Pedro Sánchez.

Entre los que acudieron ayer a la llamada está Carmen Pereira, que fue delegada del Gobierno; Antonio Fernández, exdiputado; Victoriano Roncero, exdiputado nacional; el que fuera director general de Patrimonio José María Soriano; y Manolo Manchón, que en su día fue director general del Sexpe.

Algunos han ocupado varios altos cargos del partido y quieren reivindicar «la opción que representa al PSOE y su brillante hoja de servicios a España desde la Transición hasta hoy y que encabeza nuestro secretario general y candidato a volver a presidir el gobierno, Pedro Sánchez».

Una veintena de personas se reunieron ayer. Entre ellos, Joaquín Fernández López Alegría, nieto del primer alcalde de la Segunda República que tuvo Badajoz. No pudieron acercarse a la cita, pero también firman las palabras el que fuera secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, Paco Fuentes, o el ex consejero Jaime Naranjo.

En la línea del movimiento que han iniciado otros veteranos en Andalucía y que se extiende por otras comunidades, los extremeños levantan la palabra. «Frente al insulto, la descalificación y la deshumanización que las derechas nos arrojan todos los días, ponemos toda nuestra voluntad y energía en explicar y defender con orgullo el proyecto político del socialismo democrático».

Siguen también la puerta abierta por el ex secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha salido estos días a defender a Pedro Sánchez de las críticas. «Decidí no callarme y que no podía consentirse», ha dicho en alguna de las entrevistas.

Extremeños que han ocupado cargos de relevancia muestran que su secretario general no está solo. Y que no se trata de «sanchismo sí, o sanchismo no». Sino del PSOE. No están conformes con la idea de que los socialistas clásicos reniegan de su secretario general, presidente del Gobierno y candidato a la reelección. Quieren centrarse además en la campaña.

Si se les pregunta por el relevo en el PSOE extremeño, la respuesta es idéntica entre ellos. «En eso no estamos ahora. Estamos en el 23-J».

La presidenta del PSOE de Badajoz, María de los Ángeles Martín de Prado; el que fuera concejal en Castuera Vicente Murillo, y exediles en Badajoz como Pepe González, Antonia Márquez Anguita y Carmen Calvo se acercaron ayer hasta la Plaza Alta para seguir perfilando el escrito que presentarán en los próximos días.

«Durante los años de democracia, los grandes avances que ha logrado este país han venido de la mano del PSOE, avances que no pueden derogar o ¿acaso todo el programa de la derecha y derecha ultra es derogar las políticas de crecimiento de la economía, el incremento de las pensiones, la bajada de los precios de la energía, las políticas de igualdad, la atención a la sanidad y la educación universal y gratuita?«.