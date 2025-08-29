El singular pueblo de Cáceres que protagoniza una premiada historia en la gran pantalla 'Happy Hour', rodado íntegramente en Extremadura, recibió el premio Reyes Abades a mejor cortometraje extremeño, con el cacereño Nico Romero como director y la pacense Carolina Yuste como protagonista

El corto 'Happy Hour' celebra, este sábado, su pase más especial. Será, precisamente, en el emblemático pueblo de Cáceres que se convirtió en un protagonista más de la historia. Así lo celebra el propio director del cortometraje, el actor y director extremeño Nico Romero, que ha compartido en sus redes sociales el anuncio de que su filme se proyectará en la localidad, un paraje que puede presumir de haber sido el escenario de esta historia tan premiada como extremeña.

Hablamos de Brozas, un municipio que se distingue por su carácter singular: es el sexto término municipal más amplio de la provincia, con 39.700 hectáreas, y su núcleo urbano elevado le proporciona una panorámica amplia y estratégica sobre su territorio. Además, su proximidad a la frontera portuguesa y su ubicación destacada en la comarca de Alcántara lo convierten en un enclave relevante dentro de la región. Brozas también destaca por su geología y topografía únicas, con los característicos Llanos de Brozas y áreas que definen su paisaje.

Un pueblo singular y emblemático que recibe este sábado 'Happy Hour'. «Este sábado tenemos un pase muy especial. Happy Hour se proyectará en Brozas (Cáceres), pueblo que fue el escenario de nuestra historia y podria decirse que un personaje más. Con este post queremos dar las gracias a toda su gente por involucrarse como lo hicieron, por el cariño y el respeto con que nos acogieron y por ser una parte importantísima para que Happy Hour exista y sea como es. ¡¡Gracias!!», escribe el cacereño en sus redes sociales.

Premio Reyes Abades al Mejor Cortometraje Extremeño a 'Happy Hour'

Olivenza acogía el pasado mes de julio una de las sedes del Festival Ibérico de Cine, un certamen ya consolidado que celebra y difunde el mejor cortometraje contemporáneo de España y Portugal.

Uno de los momentos más especiales llegaba con la entrega del Premio Reyes Abades al Mejor Cortometraje Extremeño a 'Happy Hour', una historia codirigida por el actor cacereño Nico Romero junto a Álvaro Monje.

Una historia muy extremeña

El corto fue rodado íntegramente en la región y con un equipo artístico y técnico mayoritariamente extremeño, entre los que se encuentra la actriz pacense Carolina Yuste. Todo un orgullo regional que este fin de semana acoge su pase más especial.