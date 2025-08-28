La Caravana de Cine extremeña se desplaza a Sierra de Gata y Campiña Sur

El corto 'Happy hour', protagonizado por Carolina Yuste, e uno de los que se proyectará.

R. H. Jueves, 28 de agosto 2025

Proyecciones cinematográficas llegan a distintos puntos de Extremadura. La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura, ha puesto en marcha la iniciativa Caravana de Cine, un ciclo de cine itinerante que estará presente en localidades de la Sierra de Gata, en la provincia de Cáceres, y de la Campiña Sur, en la provincia de Badajoz.

En concreto, estará en Gata el día 3 de septiembre, en Azuaga el 4 , en Llerena el 5 y en Cilleros el 6 con proyecciones de acceso libre en las que los asistentes podrán disfrutar de los cortometrajes extremeños que conforman el Catálogo Jara 2024.

La iniciativa busca difundir el patrimonio audiovisual extremeño, acercar el oficio del cine al público y ofrecer una alternativa de ocio en los municipios que la acogen. Tras las proyecciones se celebrarán coloquios con algunos de los autores y responsables de los cortometrajes, detalla la Junta en una nota de prensa.

Al margen de las proyecciones, el proyecto Caravana de Cine implica la búsqueda y catalogación de localizaciones, lo que implica la grabación y documentar las zonas señaladas.

Este proceso de prospección, valoración, registro audiovisual y clasificación se lleva a cabo durante los meses previos al ciclo de cine itinerante y se plasmará en un catálogo de imágenes de numerosos lugares y espacios de las comarcas de Sierra de Gata y Campiña Sur.

El material e información generados serán difundidos por la oficina de Extremadura Film Commission, gestionada por la Fundación Extremeña de la Cultura, en su web, en productos audiovisuales, y encuentros, mercados y ferias sectoriales.

El objetivo de esta iniciativa es mostrar el inmenso valor de los territorios como escenario de rodajes y grabaciones de todo tipo y procedencia (regional, nacional e internacional) y fomentar el turismo de pantalla como una tendencia en auge.

Catálogo Jara

El Catálogo Jara es una herramienta creada por la Junta de Extremadura para apoyar al sector audiovisual regional. Una plataforma de impulso y promoción del talento a través de la distribución y promoción nacional e internacional de los cortometrajes que lo integran en festivales de cine, certámenes, muestras o ciclos.

En concreto, los cortometrajes que se podrán disfrutar en las proyecciones de Caravana de Cine 2025 serán Happy Hour, de Nico Romero y Álvaro Monje; O estado de Alma, de Sara Naves; IN-Material, de Juan Carlos Guerra; Cuerpos en tránsito, de Mario Moreno; Medea a la deriva, de Mary Cruz Leo; y Veo oscuro, de Domingo Pisón.

