Simulacro de atraco en la Raya con persecución final en el puente de Alcántara Agentes de la Guardia Civil y la GNR portuguesa han puesto a prueba la coordinación de sus efectivos para entrenar la detención de delincuentes

Un momento de la intervención de la Guardia Civil y la GRN en Alcántara.

R. H. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:55 | Actualizado 15:32h. Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres y la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal han llevado a cabo un simulacro coordinado de persecución policial transfronteriza. El delito simulado ha tenido lugar en la localidad lusa de Zebreira y ha finalizado en el puente romano de Alcántara.

El seguimiento se ha iniciado en tierras portuguesas tras la comisión de un atraco por parte de dos individuos armados que posteriormente han emprendido su huida hacia territorio español.

Se trata del segundo simulacro practicado entre ambos cuerpos policiales durante este año. Estos servicios se enmarcan en los convenios internacionales de cooperación establecidos entre España y Portugal.

La finalidad de estos ejercicios es poner de manifiesto la coordinación y la cooperación policial, a la vez que la comunicación entre ambos cuerpos policiales ante situaciones reales que puedan producirse.

Destaca la Guardia Civil que ha sido clave la comunicación entre ambos cuerpos para desarrollar el dispositivo y lograr el fin esperado: la detención de ambos hombres. El arresto se produjo después de un seguimiento controlado desde la localidad de Zebreira por parte de la GNR, recorriendo la carretera EX-207, hasta que los agentes interceptaron el vehículo en el puente romano de Alcántara y retuvieron a sus ocupantes a la espera de la llegada de la Guardia Civil, que fue la encargada de efectuar la detención de los presuntos atracadores.

El dispositivo transfronterizo ha «finalizado con éxito y sin incidentes, y va a permitir a ambas partes hacer un juicio crítico con el que poder subsanar, de manera conjunta, posibles incidencias para hacer frente a los casos reales», indica en nota de prensa la Benemérita.

Ampliar Un momento del operativo de la Guardia Civil y la GNR. G. C.

Refuerzo de la cooperación

La Guardia Civil y la GNR continúan con su compromiso, tanto en el ámbito de servicios conjuntos como en el ámbito de la seguridad en la franja fronteriza, orientados todos estos servicios a la seguridad y la coordinación eficaz frente a actividades delictivas que puedan desembocar en persecuciones similares. Además, refuerzan la cooperación policial transfronteriza y sientan las bases para futuras operaciones conjuntas ante hechos delictivos que puedan afectar a las zonas limítrofes de ambos países.