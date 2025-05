Silvia González: «Diseñar no es solo vender más»

Silvia González González (Badajoz, 1989) es diseñadora y preside desde marzo la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ). Nacida en el barrio pacense de ... Valdepasillas, cursó diversos estudios y trabajó en el mundo del sonido y del comercio antes de formarse en la Escuela Superior de Diseño de Mérida e incorporarse a la empresa Payperthink (Pagar por pensar), una de las mayores consultoras estratégicas de Extremadura. En 2022, se independizó y abrió estudio propio en Mérida. Hace dos años, trasladó su empresa, Snsible (snsiblestudio.com), a Badajoz.

–¿Su objetivo?

–Quiero hacer diseño artesanalmente, con metodología propia, hacer partícipe al cliente, explicarle las cosas, hacer con él un viaje reflexivo, hacernos preguntas… No se trata de hacer un logotipo, sino de saber a dónde se quiere llegar.

–¿El cliente lo entiende?

–El diseño es algo que cuando lo ves y lo pruebas, lo entiendes. Cuando una empresa trabaja con un profesional del diseño, ya no vuelve atrás. Además, hay un reconocimiento alrededor e inspira a otros empresarios. No es solo vender, es ganar notoriedad. Inviertes en hacer marca, en dejar un legado.

–¿Cómo convence al socio de una cooperativa agraria extremeña de que hay que invertir en diseño?

–Falta mucho camino en el sector agroalimentario, motor de la economía extremeña. Hay muchas cooperativas del norte de Cáceres que no sé hasta qué punto están convencidas de que hay que invertir en diseño. Cuando le dices a un cooperativista que si invierten en diseño venderán más, ellos tienen que hacer un acto de fe, entienden que invertir en diseño son complicaciones. Hay que convencerlos de que ganarán más, tendrán una posición de marca y favorecerá sus sistemas de trabajo y sus estructuras.

–¿Trabajos suyos?

–Durante tres años, he llevado la imagen del Festival de Teatro de Alcántara con Atakama. Con la almazara Vianóleo de Don Benito empecé diseñando unas etiquetas y después diseñamos una gama de productos de alta calidad que ha obtenido un premio nacional y otro internacional al mejor diseño de packaging. En un lineal de productos, el cliente va a coger la botella más bonita. En el mercado asiático es importante que el diseño sea sofisticado.

–Hay carteles de fiestas horrendos.

–Desde la READ intentamos poner en marcha un modelo de contratación, 'Llamada a Proyectos', que surge de la necesidad de mejorar algunos procedimiento de contratación como esos concursos para hacer el cartel de las fiestas de un pueblo. Se presentan diseñadores y dibujantes, el jurado no es profesional y en el resultado final a veces falta profesionalidad. Debe haber unas bases publicadas previamente, especificar qué se pide, qué materiales y aplicaciones se deben desarrollar… Si hay una selección previa, debe ser remunerada. El jurado debe incluir a profesionales del diseño. Así se asegura la calidad.

–¿Se aplica en Extremadura?

–No porque no se conoce. Estamos divulgándolo a través de la asociación. Sí se pone en práctica en el Ministerio de Cultura, en el Museo del Prado, en la Comunidad Valenciana…

–Preside usted la READ.

–Lo he asumido como un compromiso al igual que Álvaro Rodríguez, presidente de la Asociación de Diseñadores de Extremadura. No pagan por este trabajo. Pretendemos que se hagan las cosas cada vez mejor, que se reconozca el valor del diseñador. Estamos ahí para promocionar la identidad del territorio. Cada vez que un festival o una iniciativa no trabaja con profesionales del diseño, es una oportunidad perdida para que brille la marca Extremadura.