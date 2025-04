Muchos seteros y pocas setas

J. López-Lago Jueves, 11 de noviembre 2021, 07:29 Comenta Compartir

Los aficionados en las principales poblaciones extremeñas han llenado el calendario de noviembre con actividades relacionadas con las setas. Recolección con comida de bota y campo en Puebla de Obando el día 20, ponencia el lunes pasado sobre 'hábitats de los hongos extremeños y su papel regenerador' en Cáceres, exhibición de perros truferos el día 20 en Mérida, donde se hablará tres días después de 'Setas de la dehesa'. También hay prevista una conferencia sobre 'Micología y Medicina' el día 14 en Navalmoral de la Mata, otra ponencia sobre los principales hongos en el norte de la provincia de Cáceres el día 16 en Plasencia, o una charla prevista el día 19 en Coria sobre las setas en la cocina, todo lo cual es solo una parte de las jornadas previstas en este mes por la Sociedad Micológica Extremeña (SME). El problema es que apenas hay setas aún.

«No está siendo buen otoño porque llovió poco, aunque Extremadura es muy grande y en ciertos puntos puede haber excepciones. En el sur de la comunidad hubo una pequeña floración tras las lluvias de septiembre y a los 10 o 12 días salieron boletus y cesárea, pero luego ha hecho calor y eso destroza la floración. En el norte de Cáceres, en cambio, ha hecho menos calor y allí esa floración se ha alargado y con las lluvias del puente de Todos los Santos se reactivó la actividad, si bien el pasado fin de semana debido a la escasez de lluvias y el viento de los últimos días paró por completo la posible floración de especies en las zonas cercanas a Badajoz», resume pesimista Felipe Plá, vocal de la SME y anfitrión el pasado día 8 en las tradicionalmente exitosas jornadas de aporte de material y determinación de especies, una actividad que sirve para divulgar conocimientos y hacer de la micología una afición segura.

Manuel Francisco García González dio ese lunes una charla sobre conceptos básicos en la jornada que tuvo lugar en Badajoz en la sede del colegio de Farmacéuticos. Fue justo después de una exposición para identificar los escasos ejemplares que trajeron los seteros, muestra que el propio Manuel salvó con las 42 especies (solo dos comestibles), incluida una excepcional 'Laccaria amethystina' de color violeta, que se trajo de la zona de Hervás, donde él sí tuvo cierto éxito. «Como está muy al norte y empieza a haber heladas se acaba antes la temporada y ahora se cogen debido a las últimas lluvias del puente».

A la exposición de Badajoz esta vez solo fueron cuatro personas ajenas a la Sociedad Micológica, cuando lo habitual es contar con una veintena de seteros que han llenado su cesta durante el fin de semana. Estas cifras son el primer indicio de que este noviembre pinta regular en la región. «No obstante una persona trajo una 'Sparassis crispa' espectacular, conocida como seta coliflor, si bien llegó de la zona de Gredos», señala satisfecho el especialista pacense Manuel Francisco García González.

Este año está siendo muy atípico porque ha habido viento y apenas ha llovido. Tras un 2020 marcado por la pandemia, cuando aquella primavera esplendorosa apenas fue barrida por seteros, Plá indica que no hay estudios concluyentes de que aquel confinamiento sin gente por los campos afecte a temporadas posteriores para bien o para mal.

«Nosotros nos llevamos el fruto –explica– y recolectar más o menos no afecta para que ese individuo genere más o menos fructificaciones. Lo que verdaderamente afecta es que alguien en su finca roture el terreno metiendo el tractor con los discos, la carga de abono o la presión ganadera, que compacta el terreno al pisarlo los animales».

Ahora mismo en Extremadura hay cada vez más gente buscando setas, aunque la presión sobre el campo no es equiparable aún a la de otras comunidades, como Cataluña o País Vasco, con mucha tradición gastronómica ligada a los hongos. «Solo pasa algo parecido en Alburquerque con las criadillas ('Terfezia arenaria'), pero en primavera».

Otra realidad que define ahora mismo a la región es que Extremadura lleva tiempo para sacar un decreto de regulación enfocado a la recolecta en espacios públicos. «Existe la Ley de Montes, pero hace falta algo más específico. Desde la Sociedad Micológica reivindicamos esta ordenación principalmente para que los profesionales no se lleven entre semana 400 kilos de una finca y el aficionado llegue luego y no encuentre nada. La actividad que hay ahora mismo en Extremadura no es que afecte a la supervivencia de la microflora, pero la verdad es que la recogida de setas mueve turismo y habría que cuidarla», reflexiona Felipe Plá.

Según ha observado este experto, la afición por las setas crece cada año. «Se han dado varios factores, como la afición a la gastronomía ha ido expandiendo el conocimiento de determinadas especies. La gente ya no pide un revuelto se setas en general sino un revuelto de boletus. Algunos las usan incluso para hacer postres. Por otro lado, la globalización hace que cada vez haya más grupos en las redes sociales dedicados a identificar especies, y además la pospandemia ha favorecido una actividad que es en el campo y no estás en contacto con nadie, es segura», explica Felipe Plá.

Por otro lado, ha observado en la exposiciones que montan cada lunes en la respectivas sedes de la SME que cada vez más gente da el salto a otro tipo de seta más allá de las silvestres comunes en su zona. Por ejemplo, el gurumelo ('Amanita ponderosa') en Villanueva del Fresno o Fregenal de la Sierra, la seta de cardo ('Pleurotus eryngii') en la zona de Llerena, el parasol o tortullo ('Macrolepiota procera'), las criadillas en Navalmoral de la Mata o Trujillo, o los parasoles o galipiernos ('Amanita pantherina') en Las Villuercas, cita como ejemplo Plá, que cree que aún hay esperanza para salvar la temporada otoñal antes de que lleguen las heladas.

A tener en cuenta No desperdiciar. Conviene recolectar aquello que sepas seguro qué es. Tampoco recolectes para luego tirarlo al campo

Por dónde cortar. Lo normal es cortar para no manchar la cesta de tierra, pero si tienes pensado recolectar una especie que no te resulta familiar para llevarla a un especialista lleva el ejemplar completo, incluida la volva, que está bajo tierra. No vale solo el sombrero o una foto

Usar cesta, no bolsa. Hay que usar cesta, no una bolsa porque ahí los ejemplares sudan y las setas son un 90% agua. Mejor cesta de gran superficie para que se aireen la setas que una muy profunda

Propiedades y cancelas. Tener en cuenta la propiedad privada y usar siempre el sentido común, además de cerrar cancelas a nuestro paso para que no se escape el ganado