El SES retrasa 20 días la inclusión de algunos pacientes en las listas de espera sanitarias

El SES ha retrasado veinte días el plazo para que los pacientes que no requieren una atención preferente pasen a integrar la lista de espera de las consultas con los especialistas. Si hasta ahora ese tiempo, desde la solicitud de la consulta ... hasta la inclusión en lista estaba fijado en 10 días, desde el pasado diciembre se sitúa en 30.

Los servicios centrales del SES emitieron el pasado diciembre una resolución que modifica los plazos de las denominadas e-consultas, la herramienta digital que busca mejorar la comunicación entre la Atención Primaria y la Especializada.

De este modo, a través de esta herramienta el médico de cabecera genera una e-consulta con el especialista de turno en función de la patología que presente el paciente. Ante la misma, el facultativo puede rechazar la e-consulta, por lo que el paciente no pasaría a la lista de espera; establecer un e-diálogo con el médico de Primaria para determinar qué pruebas hay que hacer al paciente para decidir si debe o no asumirlo; o aceptar la e-consulta, lo que da a paso a una orden clínica o, lo que es lo mismo, que ese paciente pasa a la lista de espera para una consulta con el especialista.

Hasta diciembre, las e-consultas se convertían en orden clínica a los 10 días de su generación, lo que suponía que transcurrido ese plazo desde que el médico de cabecera realizaba la consulta al especialista, el paciente pasaba a formar parte de la lista de espera de esa especialidad hospitalaria.

Tras la instrucción del pasado diciembre, las e-consultas preferentes, las de aquellos pacientes que por su situación requieren una atención en el menor tiempo posible, pasan a ser órdenes clínicas en el plazo de 10 días. Sin embargo, en el caso de las e-consultas ordinarias, el plazo se establece ahora en 30 días.

«De tal forma que la solicitud solo empezará a contar en lista de espera desde el momento en el que se convierte en una orden clínica de primera consulta, sea de forma automática o sea de forma manual al confirmarla el profesional que la valore», detalla el SES en la circular que se envió a los centros hospitalarios el pasado mes de diciembre.

«El propósito de esta circular es mejorar la comunicación entre los distintos profesionales del SES y facilitar la toma de decisiones en función de la prioridad de la e-consulta», señala a este periódico la Consejería de Salud. De hecho, como se defiende en la propia circular, se persigue que «la gestión de las e-consultas se integre en el trabajo diario de los profesionales para dar una respuesta ágil y eficiente a la demanda. Los profesionales deben gestionarlas y resolverlas en el menor tiempo posible, recordando que una e-consulta respondida no está finalizada y, por tanto, requiere del seguimiento tanto del médico ordenante como del receptor hasta su resolución final».

Salud defiende que las e-consultas no son solo una herramienta que ofrece el sistema, «son una nueva forma de trabajo que hay que integrar dentro de nuestros centros. Tanto la Atención Primaria como la Atención Especializada deben incluir la revisión de las e-consultas como una tarea diaria y los directivos deben asegurar que se dispone de los recursos y el tiempo necesario para poder hacerlo».

Es el motivo por el que la Consejería de Salud asegura que con la circular se busca mejorar la comunicación entre los profesionales y que con la misma «no se implementará ningún cambio en las listas de espera».

Ocultar información

No lo cree así, sin embargo, el PSOE. «La no publicación de las listas de espera correspondientes al segundo semestre del año el pasado 31 de enero ya fue la primera anomalía, puesto que no hay ninguna razón para no haberlo hecho a no ser que haya intencionalidad de ocultar información o manipular las listas», afirma Isabel Gil Rosiña, portavoz socialista de Sanidad.

«La circular emitida por los servicios centrales del SES es la constatación de que se está manipulando la información que se debe trasladar a los ciudadanos», añade la diputada.

Para el PSOE, retrasar 20 días la inclusión de los pacientes en las listas de espera de las consultas con los especialistas «es un hecho muy grave y sin precedentes», dice Gil Rosiña. «Calculamos que en torno a 20.000 pacientes no han entrado en las listas de espera por ese retraso de 10 a 30 días».

La diputada socialista recuerda que «el peor dato del pasado mes de junio, cuando se hicieron públicas las listas de espera del primer semestre del año, correspondió a las consultas, por lo que parece que se está buscando mejorar ese dato».

En cualquier caso, el PSOE cree que la circular que cambia los plazos es una prueba más de la «caótica gestión de la sanidad extremeña, que se suma a las peonadas, que son un auténtico escándalo, y a la falta de previsión». Estudian, por eso, la puesta en marcha de medidas contra la última decisión del SES, «otra más en la estrategia silenciosa con la que están desmantelando la sanidad pública».

Los responsables de la Consejería de Salud recuerdan, por su parte, que cuando asumieron la gestión del SES se encontraron «con una lista de espera oculta de 25.346 pacientes», garantizan que con los nuevos plazos de las e-consultas «no se implementará ningún cambio en las listas de espera», e insisten, como ya hiciera el PP la pasada semana en la Asamblea, que la no publicación de las listas de espera a 31 de enero nada tiene que ver con la circular.

«El plazo máximo legal para presentar las listas de espera todavía no ha vencido, ya que ha sido fijado por el Ministerio de Sanidad con fecha límite del 14 de febrero», indican. De hecho, está previsto que se presenten hoy.