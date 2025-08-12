El SES reinicia la diálisis en los hospitales de Llerena y Zafra

Los pacientes en hemodiálisis del área de salud de Llerena-Zafra retomarán este martes sus tratamientos en los dos hospitales de la zona. «Vuelven ... a su turno habitual de mañana y tarde en ambos centros», informa el SES. «Tras su reubicación temporal se recupera la total normalidad en los dos hospitales».

La reubicación de los 67 pacientes afectados, su traslado a otros hospitales pacenses para recibir en ellos la diálisis, se decidió el 27 de julio tras detectarse una anomalía en el circuito del agua de los hospitales de Llerena y Zafra que obligó a suspender la diálisis en ellos.

A través de un comunicado el SES informó a los afectados que serían atendidos hasta la resolución del problema en centros sanitarios de Don Benito-Villanueva de la Serena, Mérida y Badajoz.

«La medida se adopta de forma preventiva con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes», aseguró el SES al considerar «conveniente suspender temporalmente la actividad, al menos una semana, mientras se procede a la renovación del sistema de tratamiento de agua y a las actuaciones técnicas necesarias», agregó en el escrito.

En el caso de los pacientes de Zafra fueron al Materno de Badajoz, pero en horario nocturno, por lo que empezaban a las 21 horas y regresaban a casa de madrugada. Esta incomodidad fue resuelta la semana pasada al constatarse que la solución de la anomalía en el circuito del agua se prolongaba.

Agradecimientos

Alcer se ocupó de informar a los pacientes. «Desde Alcer Badajoz queremos comunicar que los pacientes de hemodiálisis pertenecientes al Hospital de Zafra, que actualmente están recibiendo tratamiento en horario nocturno en el Hospital Universitario y Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz serán trasladados provisionalmente a un nuevo turno en la unidad de Fresenius Badajoz, donde podrán comenzar su sesión a las 17 horas en lugar de las 21 horas».

Este cambio, explicó la entidad, «tiene como objetivo aliviar la carga que supone finalizar tan tarde el tratamiento y permitir que nuestros pacientes puedan regresar a sus hogares a una hora más razonable, haciendo que la situación sea más llevadera y menos agotadora».

Lo agradecieron los afectados de la misma manera que Alcer les reconoció «la paciencia y la entereza con la que estáis afrontando esta situación, que sabemos no es fácil«, pero que este martes quedará resuelta.