Vacunación de un bebé. HOY

El SES empieza a vacunar a lactantes frente al rotavirus

La Junta de Extremadura adquiere 16.000 dosis por 1,5 millones de euros

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:19

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha iniciado la vacunación gratuita de lactantes frente al rotavirus, que causa enfermedades como la gastroenteritis.

La ... portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha señalado que la vacuna está disponible desde este lunes en los centros de salud de la región. Para ello, el Gobierno regional ha adquirido 16.000 dosis por algo más de 1,5 millones de euros. La firma adjudicataria es la farmacéutica Merck, que comercializa el producto Rotateq.

