El SES empieza a vacunar a lactantes frente al rotavirus

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha iniciado la vacunación gratuita de lactantes frente al rotavirus, que causa enfermedades como la gastroenteritis.

La ... portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha señalado que la vacuna está disponible desde este lunes en los centros de salud de la región. Para ello, el Gobierno regional ha adquirido 16.000 dosis por algo más de 1,5 millones de euros. La firma adjudicataria es la farmacéutica Merck, que comercializa el producto Rotateq.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció esta novedad en el debate sobre el estado de la región celebrado el pasado verano. Con ello Extremadura se suma al resto de comunidades autónomas que ha implantado esta medida, siguiendo las recomendaciones que realizó el pasado año el Ministerio de Sanidad.

La inmunización está disponible para los nacidos a partir del 28 de julio de este año, fecha en la que se aprobó su inclusión en el calendario vacunal extremeño. Manzano ha destacado que de esta forma se evita un desembolso a las familias que asciende a 208,50 euros por cada niño.

Rotateq se administra por vía oral en tres dosis a los dos, cuatro y seis meses de edad. «Su incorporación en el calendario de vacunación es sin duda un gran avance para prevenir la gastroenteritis aguda infantil, para reducir las hospitalizaciones y para evitar todo tipo de complicaciones asociadas», ha añadido.

Junto a esto, la portavoz de la Junta ha recordado que este miércoles, 1 de octubre, comenzará la campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquilitis y la neumonía en menores.

La vacuna frente al VRS se destinará a los menores de seis meses, así como a los niños de hasta dos años que presenten patologías de riesgo, como cardiopatías, enfermedades neuromusculares y inmunodepresión grave. Los recién nacidos serán inmunizados antes de recibir el alta y el resto acudirá a sus centros de salud. Para esta campaña el SES ha adquirido 5.500 dosis con una inversión de 1,5 millones de euros.

Consejo de Gobierno

Elena Manzano ha anunciado estas medidas tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, en el que se ha acordado la firma de un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) para recibir una subvención de 15 millones de euros para el desarrollo de un Plan de Empleo.

Como en años anteriores, la comunidad destinará esos fondos a paliar al desempleo de larga duración y en concreto de mayores de 45 años. Para ello, aprobará actuaciones de formación en el trabajo dirigidas al aprendizaje, la formación, la recualificación o el reciclaje profesional, así como acciones en alternancia con el empleo que permitan a las personas beneficiarias adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional.

Asimismo, el Gobierno regional ha aprobado la ampliación de capital de la empresa pública Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales (Feisa) por importe de 977.000 euros para que pueda afrontar inversiones iniciales en polígonos industriales de Cáceres y Don Benito en colaboración con los respectivos ayuntamientos.

En el caso de la capital cacereña, para el proyecto del polígono industrial Capellanías II ya se han completado estudios topográficos e hidrológicos y está en marcha el estudio ambiental, así como la licitación para la redacción del proyecto de urbanización. La superficie industrial neta prevista es de 374.078 metros cuadrados.

En cuanto a Don Benito, ya se ha publicado ya la licitación de las obras de urbanización. La superficie industrial destinada a parcelas alcanza los 210.375 metros cuadrados.

El Ejecutivo extremeño también ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para favorecer la cría en pureza de razas ganaderas autóctonas con implantación en la región y la primera convocatoria con un presupuesto de 2 millones de euros.

Las ayudas están destinadas a las hembras de razas autóctonas de especie bovina, ovina, caprina y aviar. La cuantía máxima por beneficiario será de 20.000 euros.

Por último, se ha autorizado al SES la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de unidades odontológicas, equipos de radiología intraoral, sistemas de radiovisiografía y baños de limpieza por ultrasonidos para las unidades de salud bucodental por 811.000 euros.