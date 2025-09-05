El SES confirma dos nuevas infecciones por fiebre del Nilo, con una mujer ingresada en Don Benito Los últimos casos elevan a siete los confirmados por la Consejería de Salud, tres de ellos hospitalizados

Las zonas con humedales son las más afectadas por la presencia de mosquitos que transmiten el virus del Nilo.

Ángela Murillo Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:21 | Actualizado 14:31h.

Tres personas permanecen ingresadas por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este viernes dos nuevos casos de este virus en la región, con los que se elevan a siete los registrados durante este año en la región.

Las últimas afectadas son dos mujeres, de 54 y 80 años de edad, respectivamente. Las dos son pacientes que pertenecen al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, y la de más edad se encuentra ingresada en el hospital comarcal.

Los otros casos que siguen ingresados en el hospital comarcal de Don Benito se detectaron en agosto. Se trata de dos hombres, de 59 y 76 años. A estos casos se suman varias personas asintomáticas que se han detectado en las áreas de Badajoz y Cáceres a través de los análisis que realiza el Banco de Sangre a las donaciones de plasma.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Recomendaciones

Ante esta situación, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

Andalucía, la región más afectada

Actualmente, la fiebre del Nilo está presente en otras zonas de España. Se han detectado casos tanto en personas como en caballos, aves y mosquitos. Andalucía es la comunidad más afectada, seguida de Extremadura, Cataluña y Valencia.