El SES ya da cita en 48 horas en la mayoría de los centros de salud de Cáceres y Badajoz

El plan de choque del SES para reducir la espera en atención primaria está dando sus frutos y la mayoría de los centros de ... salud ya da cita en 48 horas o menos. La meta de la Junta era alcanzar ese objetivo en todos los consultorios de la región en abril y este martes eran pocos en los que eso no era posible.

En la poblaciones pequeñas eso se había alcanzado ya a finales de marzo, por regla general, pero en las grandes ciudades de Extremadura (Cáceres y Badajoz) estaban las principales complicaciones y había camino por recorrer.

Este martes, según ha podido comprobar este diario, los centros de salud con un gran cupo de pacientes de las dos capitales de provincia respondían en un plazo que en la mayoría de los casos no pasaba de las 48 horas.

En San Fernando, Valdepasillas o Zona Centro en Badajoz, así como en Plaza de Argel, La Mejostilla o Manuel Encinas en Cáceres era fácil hacerse con una cita médica.

En todos esos consultorios, usuarios que solicitaron cita a través de la web del SES o la aplicación este martes, 2 de mayo, para ver a su médico de cabecera consiguieron hueco para esta semana. Algunos para la mañana siguiente, otros para dentro de dos o tres días y hay pacientes que incluso comprobaron que podían reservar para ser atendidos en la misma jornada de la solicitud.

En San Fernando en Badajoz y Plaza de Argel en Cáceres este martes era posible conseguir cita para menos de 24 horas

Es el caso del centro Plaza de Argel, donde este martes daban cita para el mismo día o para la jornada siguiente. Menos de 24 horas para ser atendido de manera presencial. «No sé qué ha pasado, pero es la primera vez que me sucede esto, que me den cita en el mismo día. Antes no conseguía para menos de una semana», comentaba una cacereña que solicitó consulta a través de la web del SES.

En otros centros como el de La Mejostilla, en Cáceres, que en el último año ha acumulado largas listas de espera, este martes también era fácil conseguir cita. En 48 horas podía ser atendido por el médico.

En la capital pacense también se observa una reducción en los días de espera en consultorios donde sus pacientes estaban acostumbrados a demoras que incluso llegaban a las dos semanas. «Ahora me dan cita para este viernes. Parece que está mejorando», contaba una usuaria del centro de salud Los Pinos. «A mí me han dado para este jueves», añadía otro paciente.

En el caso de otros centros como San Fernando y Valdepasillas, este martes se podía conseguir que el doctor le atendiera de manera presencial en las 24 horas siguientes, algo impensable hace varios meses. Precisamente el centro de salud de San Fernando era uno de los que hace poco más de un mes tenía un gran demora en Extremadura para ser atendido por los médicos de familia.

De este modo, se comprueba que hay centros de salud en Badajoz y Cáceres donde la demora para ser atendido por el médico de cabecera ha pasado de dos semanas a dos días.

Centros más saturados

En la otra cara de este análisis hay centros donde la demora sí pasa de las 48 horas a la que se comprometió el SES para este mes de abril. Por ejemplo, en el consultorio Sebastián Traba, en el Nuevo Cáceres, usuarios que pidieron cita este martes a través de la web del SES la obtuvieron para el próximo lunes 8.

En total, seis días naturales, justo el tiempo que también tenían que esperar algunos usuarios del Zona de Centro de Cáceres. Para un cita de carácter administrativo y por teléfono la demora era la misma.

La reducción de la lista de espera ha sido posible por las medidas acordadas con los sindicatos a principios de este año. Entre ellas está la creación de 16 unidades básicas asistenciales en los centros más saturados, es decir, aquellos con más pacientes asignados por médicos.

En centros como el de Nuevo Cáceres este martes daban consulta a algunos usuarios para el próximo lunes

Son equipos integrados por un médico y un enfermero y ya se han puesto en marcha en Don Benito Oeste, en Zafra I, en La Mejostilla y en Aldea Moret (Cáceres), en Mérida Norte y Obispo Paulo (Mérida), en Almendralejo en San Roque y San José (dos en este caso), así como en Montijo y Navalmoral. También han puesto cinco en Badajoz (uno en San Roque, dos en San Fernando y otros dos en Valdepasillas).

A eso se suma la reestructuración de agendas de los facultativos. De hecho, la primera medida fue actuar en las agendas con demora y asegurar que se ofrecían los huecos disponibles mediante todos los canales que se pueden emplear para pedir cita: de forma presencial, por teléfono y a través de Internet.

En esas agendas los médicos no pueden pasar como norma general de 36 pacientes al día, lo que permite más tiempo de atención a cada usuario.

A ello hay que sumar las consultas de tarde puestas en marcha en centros más saturados, así como tirar de médicos internos residentes para pasar consulta. Estos reciben un complemento para adecuar su salario al de un adjunto y luego le ofrecen un contrato de un año para fidelizarles.

El SES también anunció la contratación de 15 auxiliares administrativos, 10 fisioterapeutas para rehabilitación y ocho trabajadores sociales.